Leonardo Gesualdo davanti al gip: l’ex latitante si avvale della facoltà di non rispondere

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Leonardo Gesualdo, 39 anni, ex latitante e figura di spicco della ‘Società Foggiana’, catturato all’alba del 7 ottobre in un casolare nella zona di Salice Nuovo, durante un’operazione condotta dalla Dda di Bari e dai carabinieri del Ros.

Gesualdo, difeso dall’avvocato Michele Santino, è comparso da remoto, collegato dal carcere di Lecce, davanti alla gip del Tribunale di Foggia, Odette Eronia, e al pm Giuseppe Mongelli, scegliendo di mantenere il silenzio. Ricercato dal 2020 e già condannato in primo grado a 12 anni per associazione mafiosa nel processo ‘Decimabis’, l’ex latitante è stato arrestato in flagranza di reato per la detenzione illegale di un’arma, recuperata all’interno del suo nascondiglio dalle unità speciali.

L’interrogatorio di garanzia riguardava la detenzione di una pistola calibro 7,65 mm marca Beretta, priva di numeri e contrassegni, completa di caricatore e 6 proiettili, perfettamente funzionante. Ora si attende la decisione del gip sulla convalida dell’arresto e sull’eventuale conferma della detenzione in carcere, come richiesto dalla Procura di Foggia.

Lo riporta foggiatoday.it.