Edizione n° 5849

BALLON D'ESSAI

RINCARI // Rc Auto in Puglia: Foggia la provincia più cara, rincari anche per gli Under 25
9 Ottobre 2025 - ore  12:56

CALEMBOUR

TOD'S // Caporalato nel lusso: la Procura chiede il commissariamento di Tod’s
9 Ottobre 2025 - ore  13:07

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Leonardo Gesualdo davanti al gip: l’ex latitante si avvale della facoltà di non rispondere

LATITANTE Leonardo Gesualdo davanti al gip: l’ex latitante si avvale della facoltà di non rispondere

Gesualdo, difeso dall’avvocato Michele Santino, è comparso da remoto, collegato dal carcere di Lecce, davanti alla gip del Tribunale di Foggia

Leonardo Gesualdo davanti al gip: l’ex latitante si avvale della facoltà di non rispondere

Arresto Leonardo Gesualdo - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Leonardo Gesualdo, 39 anni, ex latitante e figura di spicco della ‘Società Foggiana’, catturato all’alba del 7 ottobre in un casolare nella zona di Salice Nuovo, durante un’operazione condotta dalla Dda di Bari e dai carabinieri del Ros.

Gesualdo, difeso dall’avvocato Michele Santino, è comparso da remoto, collegato dal carcere di Lecce, davanti alla gip del Tribunale di Foggia, Odette Eronia, e al pm Giuseppe Mongelli, scegliendo di mantenere il silenzio. Ricercato dal 2020 e già condannato in primo grado a 12 anni per associazione mafiosa nel processo ‘Decimabis’, l’ex latitante è stato arrestato in flagranza di reato per la detenzione illegale di un’arma, recuperata all’interno del suo nascondiglio dalle unità speciali.

L’interrogatorio di garanzia riguardava la detenzione di una pistola calibro 7,65 mm marca Beretta, priva di numeri e contrassegni, completa di caricatore e 6 proiettili, perfettamente funzionante. Ora si attende la decisione del gip sulla convalida dell’arresto e sull’eventuale conferma della detenzione in carcere, come richiesto dalla Procura di Foggia.

Lo riporta foggiatoday.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Il comico deve essere cattivo. Mi piacerebbe ritrovare il Benigni che non si faceva scrupoli". Paolo Bonacelli

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.