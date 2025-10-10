Manfredonia – Negli ultimi giorni la città è alle prese con una vera emergenza furti d’auto. Le segnalazioni si moltiplicano in ogni quartiere: vetture scomparse davanti casa, nei parcheggi condominiali, perfino sotto le telecamere di videosorveglianza. Un fenomeno ormai quotidiano che sta generando paura e rabbia tra i cittadini.
Secondo numerose testimonianze, i furti avvengono a qualsiasi ora del giorno, con modalità rapide e precise, tanto da far pensare a una banda organizzata che conosce bene il territorio.
Le auto più prese di mira sembrano essere i modelli di Hyundai e Nissan, ma nessun proprietario può più sentirsi al sicuro.
“È come vivere in uno stato di abbandono. Paghiamo le tasse, ma la sicurezza non è garantita. Ogni mattina ci svegliamo con l’ansia di non trovare più la nostra macchina”, racconta un cittadino, esasperato, che si è ritrovato senza auto alle cinque del mattino.
Le forze dell’ordine, impegnate a fronteggiare l’ondata di furti, stanno intensificando i controlli, ma le risorse restano limitate. Una situazione che, secondo molti residenti, richiede interventi concreti da parte dello Stato e delle istituzioni locali, a cominciare da un potenziamento della videosorveglianza e da una maggiore presenza di pattuglie nelle ore notturne. “Questi non sono più piccoli furti — affermano in molti — ma atti di una vera e propria associazione a delinquere che agisce con metodo e impunità”.
A cura di Michele Solatia.
3 commenti su "Manfredonia, furti d’auto in zona Croce. Cittadini esasperati: “Non ci sentiamo più al sicuro”"
Un quartiere abbandonato dalle istituzioni. Una zona altamente delinquenziale.
Sono le leggi che devono cambiare non il numero di pattuglia perché se vengono acchiappati ed il giorno dopo stanno fuori di che cosa stiamo parlando poi siamo anche noi che permettiamo a questi di Cerignola ha venire qui ed ha permettere di farlo rubare le auto è una vergogna che schifo
Inferno urbano.