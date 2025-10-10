Manfredonia, furti d’auto in zona Croce. Cittadini esasperati: "Non ci sentiamo più al sicuro"

Manfredonia – Negli ultimi giorni la città è alle prese con una vera emergenza furti d’auto. Le segnalazioni si moltiplicano in ogni quartiere: vetture scomparse davanti casa, nei parcheggi condominiali, perfino sotto le telecamere di videosorveglianza. Un fenomeno ormai quotidiano che sta generando paura e rabbia tra i cittadini.

Secondo numerose testimonianze, i furti avvengono a qualsiasi ora del giorno, con modalità rapide e precise, tanto da far pensare a una banda organizzata che conosce bene il territorio.

Le auto più prese di mira sembrano essere i modelli di Hyundai e Nissan, ma nessun proprietario può più sentirsi al sicuro.

“È come vivere in uno stato di abbandono. Paghiamo le tasse, ma la sicurezza non è garantita. Ogni mattina ci svegliamo con l’ansia di non trovare più la nostra macchina”, racconta un cittadino, esasperato, che si è ritrovato senza auto alle cinque del mattino.

Le forze dell’ordine, impegnate a fronteggiare l’ondata di furti, stanno intensificando i controlli, ma le risorse restano limitate. Una situazione che, secondo molti residenti, richiede interventi concreti da parte dello Stato e delle istituzioni locali, a cominciare da un potenziamento della videosorveglianza e da una maggiore presenza di pattuglie nelle ore notturne. “Questi non sono più piccoli furti — affermano in molti — ma atti di una vera e propria associazione a delinquere che agisce con metodo e impunità”.

A cura di Michele Solatia.