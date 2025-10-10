Sulle spiagge di Siponto si ripete, come ogni anno, un rituale tanto costoso quanto dannoso per l’ambiente: la rimozione e il successivo riposizionamento della Cymodocea nodosa, la pianta marina che, una volta perdute le foglie, si accumula lungo la battigia. Una pratica imposta dalle attuali linee guida della Regione Puglia e dalle disposizioni comunali, che obbligano i gestori balneari a rimuovere il materiale vegetale durante la stagione estiva per consentire la piena fruibilità delle spiagge, per poi riportarlo sul litorale con l’arrivo dell’inverno.

Un ciclo continuo di movimentazione che, secondo l’avvocata Innocenza Starace, candidata alle elezioni regionali del 2025 nella lista Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) a sostegno di Antonio Decaro presidente, “sta producendo danni significativi all’ecosistema costiero e rappresenta un enorme spreco di risorse economiche e ambientali”. “La Cymodocea non è un rifiuto da eliminare, ma una risorsa naturale che può essere riutilizzata in maniera intelligente e sostenibile – spiega Starace –.

Oggi i balneari sono costretti, ogni anno, a investire somme ingenti per questa sorta di ‘transumanza’ di materiale organico: lo prelevano d’estate con mezzi pesanti, lo trasportano altrove, e poi lo riportano in inverno, passando di nuovo con mezzi pesanti sullo stesso litorale. È una prassi che compromette il fragile equilibrio della costa e aggrava i costi di gestione delle spiagge”.

La Cymodocea nodosa, infatti, è una pianta marina che svolge un ruolo essenziale nella protezione della costa: stabilizza i fondali, favorisce la biodiversità e, una volta spiaggiata, contribuisce al naturale ripascimento delle dune sabbiose. Tuttavia, la normativa vigente la tratta come un materiale da rimuovere, senza riconoscerne il valore ecologico. “Noi, come Europa Verde, abbiamo già chiesto alla Regione di modificare le linee guida e al Comune di Manfredonia di individuare un sito idoneo dove depositare in modo definitivo la Cymodocea, in modo da poterla riutilizzare per il ripascimento o per altri scopi utili – prosegue la candidata –.

Se le linee guida venissero aggiornate, si potrebbe impiegare questa pianta anche in ambito agricolo, come ottimo ammendante naturale, o nelle aziende zootecniche come materiale per lettiere. Si tratterebbe di una soluzione ecologica, economica e rispettosa dell’ambiente”.

In questi giorni, lungo il litorale di Siponto, i cittadini assistono al consueto via vai di mezzi pesanti impegnati nel riposizionamento della Cymodocea rimossa durante l’estate. Un’operazione che, oltre a impattare sulle dune e sugli habitat costieri, risulta spesso inutile, poiché la pianta, deteriorandosi naturalmente, tende a disgregarsi e a perdere parte delle sue proprietà ecologiche. “Ogni anno si ripete lo stesso scenario – denuncia Starace –.

Si rimuovono i cumuli, poi si ricreano nuovi accumuli, perché il mare continua a depositare foglie di Cymodocea. Si formano così ammassi sempre più grandi che, oltre a modificare il paesaggio, possono diventare pericolosi: il materiale vegetale secco può essere soggetto ad autocombustione o, peggio, finire bruciato da chi crede erroneamente di risolvere il problema incendiandolo. È una situazione che richiede un intervento urgente e razionale da parte della Regione”.

Il nodo principale resta quindi normativo. Le linee guida regionali, nonostante le ripetute sollecitazioni degli ambientalisti, non sono state ancora aggiornate, continuando a imporre una gestione costosa e insostenibile di un materiale che potrebbe invece essere valorizzato. “Abbiamo avviato questo percorso di confronto già all’inizio della stagione balneare – conclude Starace – ma ad oggi la Regione Puglia non ha mostrato alcuna volontà concreta di modificare le regole.

È arrivato il momento di farlo: non possiamo più permettere che l’inerzia amministrativa produca danni ambientali e sprechi economici. La tutela del mare e delle nostre spiagge passa anche attraverso la capacità di riconoscere valore a ciò che la natura ci offre”.

Il caso della Cymodocea di Siponto, dunque, diventa simbolo di una battaglia ecologista più ampia: quella per una gestione intelligente e circolare delle risorse naturali, in un territorio che vive di turismo, mare e ambiente. Una sfida che – nelle parole di Innocenza Starace – non riguarda solo i balneari, ma “il futuro sostenibile dell’intera costa pugliese”.

fotogallery