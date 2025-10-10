Manfredonia-Martina, trasferta vietata ai tifosi ospiti

Per motivi di sicurezza, i tifosi del Martina non potranno assistere alla partita contro il Manfredonia, in programma domenica allo stadio Miramare. La sfida, valida per il campionato di Serie D, avrà inizio alle ore 15:30.
Lo riporta tuttocalciopuglia.com.
Sono sempre venuti a Manfredonia i tifosi del Martina quest’anno no. Era più bello però se venivano almeno c’era più accanimento.
Visto che non ci saranno i tifosi ospiti allora presumo che non si metteranno le famose GABBIE intorno al campo sportivo….