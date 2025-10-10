Edizione n° 5850

9 Ottobre 2025

9 Ottobre 2025

Manfredonia-Martina, trasferta vietata ai tifosi ospiti

TRASFERTA Manfredonia-Martina, trasferta vietata ai tifosi ospiti

Per motivi di sicurezza, i tifosi del Martina non potranno assistere alla partita contro il Manfredonia

Manfredonia-Martina, trasferta vietata ai tifosi ospiti

Manfredonia-Sarnese 4-2 - Fonte Immagine: Facebook, Manfredonia Calcio 1932 - Lucia Melcarne

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Ottobre 2025
Manfredonia // Sport //

Per motivi di sicurezza, i tifosi del Martina non potranno assistere alla partita contro il Manfredonia, in programma domenica allo stadio Miramare. La sfida, valida per il campionato di Serie D, avrà inizio alle ore 15:30.

Lo riporta tuttocalciopuglia.com.

2 commenti su "Manfredonia-Martina, trasferta vietata ai tifosi ospiti"

  1. Sono sempre venuti a Manfredonia i tifosi del Martina quest’anno no. Era più bello però se venivano almeno c’era più accanimento.

  2. Visto che non ci saranno i tifosi ospiti allora presumo che non si metteranno le famose GABBIE intorno al campo sportivo….

