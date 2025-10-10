Edizione n° 5849

Home // Manfredonia // Manfredonia. Oggi la seduta di Consiglio comunale (SEGUI LA DIRETTA)

POLITICA Manfredonia. Oggi la seduta di Consiglio comunale (SEGUI LA DIRETTA)

La seduta rappresenta un nuovo appuntamento di rilievo nel percorso amministrativo della città

Manfredonia. Oggi la seduta di Consiglio comunale (SEGUI LA DIRETTA)

Consiglio Comunale Manfredonia - Fonte Immagine: norbaonline.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Ottobre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA (FG) – È convocato per oggi, venerdì 10 ottobre 2025, alle ore 15:00, il Consiglio Comunale di Manfredonia, che sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube (link alla diretta). La seduta, di particolare rilievo amministrativo, prevede all’ordine del giorno temi economico-finanziari e un importante provvedimento riguardante l’area archeologica di Siponto.

Il primo punto riguarda l’approvazione del verbale della seduta consiliare del 25 agosto 2025, come previsto dall’articolo 65 del regolamento del Consiglio Comunale. Si tratta di un passaggio tecnico, necessario per la ratifica dei precedenti lavori d’aula.

Successivamente, l’assise cittadina sarà chiamata a esaminare due variazioni di bilancio riferite al triennio 2025–2027. La prima, relativa alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 13 agosto 2025, viene proposta ai sensi dell’articolo 175, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000, che disciplina le modifiche in corso d’anno al bilancio di previsione. La seconda variazione, invece, mira ad aggiornare in modo più ampio le previsioni economico-finanziarie per le annualità 2025, 2026 e 2027, alla luce delle nuove esigenze gestionali e dei programmi in corso di attuazione.

Uno dei punti più attesi della seduta riguarda l’area archeologica di Siponto, dove il Consiglio sarà chiamato ad autorizzare la sdemanializzazione di un terreno di uso civico con successiva acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune. L’operazione, di natura patrimoniale, ha l’obiettivo di regolarizzare e valorizzare un’area di particolare interesse storico e turistico, nel quadro di una più ampia strategia di tutela e fruizione del sito.

La discussione si preannuncia dunque articolata, con il duplice focus su programmazione economica e gestione del patrimonio comunale. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico La Marca, punta a garantire equilibrio di bilancio e al tempo stesso a favorire interventi di sviluppo sul territorio, in particolare nelle zone di maggiore valore culturale e ambientale.

La seduta rappresenta un nuovo appuntamento di rilievo nel percorso amministrativo della città, con decisioni destinate a incidere su settori chiave della gestione comunale e sulla valorizzazione del patrimonio pubblico di Manfredonia.

