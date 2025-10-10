Temi trattati: le 𝐓𝐀𝐒𝐒𝐄 e la 𝐏𝐄𝐒𝐂𝐀, due argomenti importanti, che ci riguardano da vicino.
OSPITE Politica: Giandiego Gatta ospite di ‘Super Partes’ su Canale 5
Andrà in onda una mia breve intervista nella seguitissima trasmissione "Super Partes", condotta dalla giornalista Safiria Leccese
“𝐃𝐎𝐌𝐀𝐍𝐈 𝟏𝟏 𝐎𝐓𝐓𝐎𝐁𝐑𝐄 𝐀𝐋𝐋𝐄 𝟗,𝟑𝟎, 𝐒𝐔 𝐂𝐀𝐍𝐀𝐋𝐄 𝟓
Andrà in onda una mia breve intervista nella seguitissima trasmissione “𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞𝐬”, condotta dalla giornalista 𝑆𝑎𝑓𝑖𝑟𝑖𝑎 𝐿𝑒𝑐𝑐𝑒𝑠𝑒.
Grazie per la preziosa attenzione che vorrete dedicarmi”
Lo riporta su Facebook, Giandiego Gatta.
Spero solo che quello che ha detto in una TV nazionale per quanto riguarda la pesca e l’agricoltura non siano parole al vento….