Home // Manfredonia // Politica: Giandiego Gatta ospite di ‘Super Partes’ su Canale 5

OSPITE Politica: Giandiego Gatta ospite di ‘Super Partes’ su Canale 5

Andrà in onda una mia breve intervista nella seguitissima trasmissione "Super Partes", condotta dalla giornalista Safiria Leccese

Politica: Giandiego Gatta ospite di 'Super Partes' su Canale 5

Giandiego Gatta - Fonte: facebook

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Ottobre 2025
Manfredonia // Politica //
𝐃𝐎𝐌𝐀𝐍𝐈 𝟏𝟏 𝐎𝐓𝐓𝐎𝐁𝐑𝐄 𝐀𝐋𝐋𝐄 𝟗,𝟑𝟎, 𝐒𝐔 𝐂𝐀𝐍𝐀𝐋𝐄 𝟓
Andrà in onda una mia breve intervista nella seguitissima trasmissione “𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞𝐬”, condotta dalla giornalista 𝑆𝑎𝑓𝑖𝑟𝑖𝑎 𝐿𝑒𝑐𝑐𝑒𝑠𝑒.

Giandiego Gatta ospite di 'Super Partes'
Giandiego Gatta ospite di ‘Super Partes’


Temi trattati: le 𝐓𝐀𝐒𝐒𝐄 e la 𝐏𝐄𝐒𝐂𝐀, due argomenti importanti, che ci riguardano da vicino.

Grazie per la preziosa attenzione che vorrete dedicarmi”

Lo riporta su Facebook, Giandiego Gatta.

1 commenti su "Politica: Giandiego Gatta ospite di ‘Super Partes’ su Canale 5"

  1. Spero solo che quello che ha detto in una TV nazionale per quanto riguarda la pesca e l’agricoltura non siano parole al vento….

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

