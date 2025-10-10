di Avv. Innocenza Starace – Foro di Foggia

Immaginate di ricevere una telefonata da un amico che vi avvisa: sul web circolano vostre immagini intime.

Eppure non avete mai scattato né condiviso fotografie di quel tipo. Quelle immagini non esistono nella realtà.

Sono finte, ma hanno il vostro volto. Sono state create con l’Intelligenza Artificiale.

Questo fenomeno si chiama deepfake porn: immagini o video sessualmente espliciti in cui i volti di persone comuni — spesso donne — vengono sovrapposti a corpi di attori porno tramite algoritmi di generazione artificiale.

Un abuso tecnologico che mina la dignità, la reputazione e la vita privata delle persone.

Entra in vigore il nuovo reato: l’art. 612-quater del Codice Penale

Da oggi entra ufficialmente in vigore il nuovo reato legato all’uso illecito dell’Intelligenza Artificiale.

L’articolo 612-quater c.p. punisce chiunque diffonda immagini, video o voci alterati o falsificati mediante IA, senza il consenso della persona rappresentata e in grado di trarre in inganno sulla genuinità del contenuto.

La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni.

Il reato è procedibile a querela della persona offesa, salvo che i fatti non riguardino minori, persone incapaci o pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, casi nei quali la procedibilità è d’ufficio.

L’aggravante generale per i reati commessi con IA

Contestualmente è stata introdotta anche una nuova aggravante generale (art. 61, n. 11-decies c.p.), che si applica a tutti i reati commessi tramite Intelligenza Artificiale quando l’uso dell’IA:

costituisce mezzo insidioso ,

ostacola la difesa pubblica o privata , oppure

aggrava le conseguenze del reato.

Un passo importante per aggiornare il nostro sistema penale all’era digitale, dove i confini tra realtà e artificio diventano sempre più sfumati.

Deepfake, disinformazione e tutela dei cittadini

La legge segna una svolta decisiva nel tentativo di definire i limiti tra uso lecito e abuso dell’Intelligenza Artificiale, ponendo al centro la tutela della persona.

Pensiamo alle applicazioni che, con un semplice clic, riescono a “spogliare” digitalmente una donna: immagini false ma realistiche, che in pochi secondi possono devastare una reputazione o una vita.

Ora chi utilizzerà o condividerà queste immagini sarà punito severamente.

Un messaggio chiaro: la tecnologia non può essere un’arma contro la dignità umana.

👉 Un passo avanti importante nel contrasto ai nuovi reati digitali e alle violenze online, a tutela delle vittime e della verità.

