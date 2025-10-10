Il Comune di San Severo torna a chiedere con forza l’avvio dei lavori per la realizzazione della rotatoria all’incrocio tra la Strada Provinciale n. 142 (ex SP 16 Ter) e la Strada Provinciale n. 32, lungo la direttrice che collega la città a San Paolo Civitate.

Questa mattina, il Sindaco prof.ssa Lidya Colangelo e l’Assessore ai Lavori Pubblici dott. Pierluigi (Gigi) Marino hanno inviato una nota ufficiale alla Provincia di Foggia, sollecitando l’inizio dei lavori previsti dal progetto “10-PLA 06 – Planimetria Segnaletica Stradale”.

“Un incrocio pericoloso, serve intervenire subito”

“Troppa attesa, troppo tempo perduto – dichiarano il Sindaco Colangelo e l’Assessore Marino –.

Nel frattempo quel tratto di strada, e in particolare quell’incrocio, restano estremamente pericolosi e devono essere messi al più presto in sicurezza.

Chiediamo alla Provincia di adoperarsi affinché i lavori di realizzazione della rotatoria abbiano inizio quanto prima”.

Il testo della lettera ufficiale

“La presente per rappresentare il preminente interesse pubblico di questa Comunità in riferimento alla realizzazione della rotatoria tra la S.P. n. 142 (ex S.P. 16 Ter) e la S.P. n. 32, già oggetto di progettazione esecutiva.

Tale interesse deriva dalla imprescindibile necessità di garantire le migliori condizioni di accesso, in totale sicurezza, alla città di San Severo.

Per tale ragione, si porge un cortese sollecito affinché i lavori possano avere immediato avvio.

Si confida in una pronta e risolutiva azione. Cordiali saluti, L’Assessore dott. Pierluigi Marino

Il Sindaco prof.ssa Lidya Colangelo”

Una priorità per la sicurezza stradale

L’intervento, da tempo atteso dalla cittadinanza e già inserito nei piani provinciali di viabilità, rappresenta un passaggio fondamentale per la sicurezza dell’arteria che collega San Severo a San Paolo Civitate, una delle più trafficate del territorio.

Il Comune di San Severo auspica che la Provincia possa accelerare le procedure e dare finalmente avvio ai lavori, ponendo fine a un’attesa che dura da anni.