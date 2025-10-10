SAN SEVERO (Fg) – La Giunta comunale di San Severo ha approvato l’aggiornamento del progetto esecutivo per la realizzazione di nuove strutture di alloggiamento loculi nel Cimitero cittadino – Lotto “E”, già previsto con la Delibera del Consiglio Comunale n.25 del 30 aprile 2018. L’intervento, proposto dall’assessore ai Lavori Pubblici Gigi Marino e dall’assessora ai Servizi Cimiteriali Luciana De Lallo, punta a soddisfare le numerose richieste di concessione di loculi da parte dei cittadini, soprattutto di coloro che hanno salme tumulate provvisoriamente.

Dallo studio di fattibilità al progetto esecutivo

L’iter prende avvio nel 2018, quando il Consiglio comunale approvò lo studio di fattibilità per ampliare le strutture cimiteriali. Nel 2020 la Giunta aveva già adottato il progetto definitivo-esecutivo del lotto “E”, prevedendo la costruzione di nuovi loculi destinati prioritariamente ai cittadini con congiunti tumulati in via provvisoria.

Con una determinazione dirigenziale del maggio 2021 fu poi avviato l’iter per individuare gli aventi diritto, con la pubblicazione dell’avviso pubblico e la ricezione di 195 domande di assegnazione. A seguito di ciò, furono stipulati i precontratti con versamento del 60% del costo del loculo scelto.

L’ampliamento del blocco “Bozzo” e il nuovo assetto progettuale

Per far fronte alla crescente domanda, il Comune ha deciso di ampliare il blocco di loculi comunali denominato “Bozzo”, prevedendo la realizzazione di 205 loculi standard e 6 di dimensioni speciali, lungo il muro perimetrale di viale San Luca, oltre a un ascensore per superare le barriere architettoniche.

Con la Deliberazione n.106 del 30 novembre 2022, il Consiglio comunale ha approvato l’aggiornamento dello studio di fattibilità, riducendo il numero totale di loculi da 288 a 211 e accorpando le aree d’intervento da cinque a una sola, con una razionalizzazione dei costi e degli spazi.

Finanziamento e aggiornamento prezzi

L’opera sarà interamente autofinanziata dai cittadini attraverso gli introiti derivanti dal prezzo di concessione dei loculi. Finora risultano 172 loculi assegnati su 205, per un totale di entrate pari a 261.720 euro.

Tuttavia, a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime e dei lavori rispetto al quadro economico del 2022, si è resa necessaria una revisione del progetto, affidata all’ingegnere Antonio Scoca, per adeguare i costi ai valori attuali e suddividere l’intervento in due lotti funzionali per agevolare la cantierizzazione.

Le somme già incassate consentono di avviare il Lotto 1, mentre il Lotto 2 sarà finanziato successivamente grazie ai ribassi d’asta e al saldo del 40% dovuto dagli assegnatari alla consegna dei loculi completati.

Importi e responsabilità tecniche

L’importo complessivo del progetto aggiornato è pari a 367.400 euro, articolato in due lotti: 202.400 euro per il Lotto 1 e 165.000 euro per il Lotto 2.

Il nuovo Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’architetto Fabio Mucilli, dirigente dell’Area V – Urbanistica, Rigenerazione Urbana e Attività Produttive, che ha assunto l’incarico dopo la cessazione dal servizio dell’architetto Rocco Vincenzo Pio Paiano.

L’attestato di validazione del progetto, redatto ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 36/2023, è stato firmato dallo stesso Mucilli il 1° ottobre 2025.

“Un intervento atteso dalla cittadinanza”

Con questa deliberazione – pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di San Severo – l’Amministrazione comunale compie un passo decisivo verso la risoluzione di un’esigenza sentita da anni dalla comunità.

“L’aggiornamento del progetto – sottolineano gli assessori Marino e De Lallo – consentirà di procedere rapidamente con i lavori del primo lotto, garantendo nuovi spazi e maggiore decoro all’interno del cimitero cittadino”.

La realizzazione dei nuovi loculi, oltre a soddisfare le richieste pendenti, rappresenta un intervento di riorganizzazione funzionale e architettonica del camposanto di San Severo, volto a migliorare l’accessibilità e la qualità dei servizi offerti ai cittadini.