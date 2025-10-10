Siponto: open day degli scavi archeologici il 12 ottobre

Siponto e la Basilica di Santa Maria Maggiore - ph Edoardo Tresoldi

Domenica 12 ottobre 2025, l’Area Archeologica e il Parco di Siponto a Manfredonia ospiteranno un’intera giornata dedicata alla scoperta dell’antica Siponto, con attività pensate per tutta la famiglia.

La giornata si aprirà alle 9:30, seguita alle 10:00 da laboratori, esposizioni di reperti e tavoli didattici.

Saranno organizzate visite guidate dalle 10:00 alle 13:00 e nel pomeriggio dalle 14:30 alle 17:00, condotte dagli studenti di Archeologia delle Università di Bari e Foggia.

Per i più piccoli, lo Spazio ArcheoKids offrirà scavi simulati e disegno dei reperti, mentre dalle 10:30 alle 13:00 sarà attivo il laboratorio ludico ArcheoGiochiamo.

Alle 11:30 è previsto un incontro con le Autorità e la Stampa, occasione per approfondire la storia e l’importanza degli scavi archeologici.

Le attività sono su prenotazione: info@archeosipontum.com | WhatsApp 344 5768649.

Un’occasione imperdibile per immergersi nella storia e nei segreti di Siponto.

Lo riporta ilsipontino.net.