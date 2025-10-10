Edizione n° 5849

Rc Auto in Puglia: Foggia la provincia più cara, rincari anche per gli Under 25
9 Ottobre 2025 - ore  12:56

Caporalato nel lusso: la Procura chiede il commissariamento di Tod's
9 Ottobre 2025 - ore  13:07

Siponto: open day degli scavi archeologici il 12 ottobre

SCAVI Siponto: open day degli scavi archeologici il 12 ottobre

L’Area Archeologica e il Parco di Siponto a Manfredonia ospiteranno un’intera giornata dedicata alla scoperta dell’antica Siponto

Siponto: open day degli scavi archeologici il 12 ottobre

Siponto e la Basilica di Santa Maria Maggiore - ph Edoardo Tresoldi

Redazione
10 Ottobre 2025
Manfredonia

Domenica 12 ottobre 2025, l’Area Archeologica e il Parco di Siponto a Manfredonia ospiteranno un’intera giornata dedicata alla scoperta dell’antica Siponto, con attività pensate per tutta la famiglia.

La giornata si aprirà alle 9:30, seguita alle 10:00 da laboratori, esposizioni di reperti e tavoli didattici.

Saranno organizzate visite guidate dalle 10:00 alle 13:00 e nel pomeriggio dalle 14:30 alle 17:00, condotte dagli studenti di Archeologia delle Università di Bari e Foggia.

Per i più piccoli, lo Spazio ArcheoKids offrirà scavi simulati e disegno dei reperti, mentre dalle 10:30 alle 13:00 sarà attivo il laboratorio ludico ArcheoGiochiamo.

Alle 11:30 è previsto un incontro con le Autorità e la Stampa, occasione per approfondire la storia e l’importanza degli scavi archeologici.

Le attività sono su prenotazione: info@archeosipontum.com | WhatsApp 344 5768649.

Un’occasione imperdibile per immergersi nella storia e nei segreti di Siponto.

Lo riporta ilsipontino.net.

