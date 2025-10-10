Edizione n° 5850

Home // Manfredonia // Totaro (M5S): “Basta rinvii, il tram-treno è possibile. Ora l’amministrazione deve agire”

MANFREDONIA Totaro (M5S): “Basta rinvii, il tram-treno è possibile. Ora l’amministrazione deve agire”

"Il tram-treno è un mezzo moderno e sostenibile – spiega Totaro – capace di circolare su percorsi urbani a raso del manto stradale"

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
10 Ottobre 2025
Manfredonia // Politica //

Manfredonia – “Una notizia importantissima per la nostra città e per tutto il territorio”, dichiara Gianluca Totaro, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. “Il Ministero dei Trasporti e l’ANSFISA hanno finalmente approvato le norme che regolano l’autorizzazione e l’esercizio dei veicoli tram-treno”.

Totaro esprime grande soddisfazione per un passo che potrebbe cambiare radicalmente la mobilità tra Foggia e Manfredonia, aprendo – sottolinea – “una grande occasione per il nostro territorio”.

“Il tram-treno è un mezzo moderno e sostenibile – spiega Totaro – capace di circolare su percorsi urbani a raso del manto stradale, convivendo con le automobili e senza passaggi a livello. Ciò significa ridurre tempi di viaggio, costi e disagi per i pendolari, soprattutto durante i periodi universitari e quelli estivi, quando i bus sono sovraffollati e spesso senza adeguato ricambio d’aria”.

Oltre ai benefici per i viaggiatori, il consigliere evidenzia i vantaggi ambientali e urbanistici: “Si avrebbe un netto snellimento del traffico stradale tra Foggia e Manfredonia, con una riduzione degli incidenti e dell’inquinamento. Inoltre, la riqualificazione dell’area ferroviaria consentirebbe di aprire la stazione al mare, favorendo uno sviluppo urbanistico moderno e sostenibile”.

Totaro ricorda l’impegno profuso dal suo gruppo consiliare e dalle associazioni del territorio: “Dopo gli infiniti interventi in aula e la raccolta firme, auspico che l’amministrazione avvii al più presto l’iter per far partire questo progetto, che rappresenta un’occasione storica per il futuro di Manfredonia”.

Il consigliere conclude ribadendo la sua visione:

“Abbiamo sempre creduto in una città connessa, dove la logistica diventa non solo ottimizzazione dei trasporti, ma anche volano di crescita e sviluppo. Manfredonia può e deve rivestire un ruolo cruciale per tutto il Gargano e oltre”.

