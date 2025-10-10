La politica pugliese si prepara a un appuntamento di rilievo: lunedì 13 ottobre, alle ore 18.30, presso il circolo di Forza Italia in Corso Manfredi, si terrà la conferenza stampa di presentazione della candidatura di Ugo Galli alle prossime elezioni regionali. L’invito è rivolto ai cittadini, alla stampa e alle realtà civiche locali, per partecipare a un momento che segna l’avvio ufficiale della campagna elettorale. L’evento rappresenta un passaggio importante per il centrodestra pugliese e in particolare per Forza Italia, che affida a Galli il compito di interpretare e valorizzare la voce del territorio.

La scelta di tenere la presentazione nel cuore di Manfredonia sottolinea il radicamento locale del candidato e la volontà di rilanciare un messaggio di impegno, trasparenza e competenza amministrativa. La conferenza sarà articolata in più momenti: l’introduzione dei responsabili locali del partito, la presentazione del profilo e del programma di Galli e un confronto aperto con i giornalisti. Sarà un’occasione per illustrare le linee guida della proposta politica e per delineare la visione di una Puglia moderna, efficiente e più vicina ai cittadini.

Tra i temi centrali del suo intervento: sviluppo economico, coesione sociale, difesa delle autonomie locali e legalità. Galli intende promuovere un modello di amministrazione fondato sulla responsabilità e sull’ascolto, con un’attenzione particolare alle politiche giovanili, alla rigenerazione urbana e al rilancio delle aree interne.

Profilo del candidato

Ugo Galli, nato a San Giovanni Rotondo nel 1969, è una figura di riferimento per il centrodestra della Capitanata. Avvocato, con lunga esperienza amministrativa, ha ricoperto il ruolo di capogruppo di Forza Italia nel consiglio comunale di Manfredonia e ha guidato il partito in diverse campagne elettorali locali. Nel 2024 si è candidato a sindaco con una coalizione civica sostenuta da Forza Italia e Fratelli d’Italia, puntando su un programma basato su fiducia, partecipazione e trasparenza amministrativa.

Nel 2025 è stato nominato responsabile regionale del Dipartimento Affari Costituzionali di Forza Italia, incarico che gli ha permesso di approfondire i temi della riforma istituzionale e della modernizzazione amministrativa.