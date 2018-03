Di:



Mario Camboa. “Sono colpito e addolorato dall’immatura scomparsa dell’amico Mario Camboa, persona onesta e leale, militante appassionato e generoso al servizio dei valori della Destra, della propria Terra, della propria Gente. Un vero modello di vita e di coerente impegno politico che resterà scolpito nella pagine della storia della Destra salentina. Alla famiglia Camboa ed alla comunità di Scorrano il cordoglio profondo mio personale e del PdL salentino”.



Scomparsa del consigliere Camboa: il cordoglio del presidente Udc Negro. Il presidente del Gruppo Udc alla Regione Puglia, Salvatore Negro, ha diffuso una nota sulla prematura scomparsa del consigliere comunale di Scorrano, Mario Camboa. “Giovane professionista di valore, con grande passione per la politica a cui ha dedicato sempre impegno e dedizione. Fedele alle sue idee, Mario Camboa ha sempre lavorato nell’interesse del territorio e della sua gente. Alla comunità di Scorrano e alla famiglia del consigliere Camboa va la vicinanza e le condoglianze del Gruppo regionale Udc”.





Redazione Stato Il cordoglio di Saverio Congedo per la scomparsa di Mario Camboa ultima modifica: da Bari – NOTA di Saverio Congedo, Vice-coordinatore e consigliere regionale del PdL per la scomparsa del consigliere comunale di Scorrano,. “Sono colpito e addolorato dall’immatura scomparsa dell’amico Mario Camboa, persona onesta e leale, militante appassionato e generoso al servizio dei valori della Destra, della propria Terra, della propria Gente. Un vero modello di vita e di coerente impegno politico che resterà scolpito nella pagine della storia della Destra salentina. Alla famiglia Camboa ed alla comunità di Scorrano il cordoglio profondo mio personale e del PdL salentino”.Il presidente del Gruppo Udc alla Regione Puglia,, ha diffuso una nota sulla prematura scomparsa del consigliere comunale di Scorrano, Mario Camboa. “Giovane professionista di valore, con grande passione per la politica a cui ha dedicato sempre impegno e dedizione. Fedele alle sue idee, Mario Camboa ha sempre lavorato nell’interesse del territorio e della sua gente. Alla comunità di Scorrano e alla famiglia del consigliere Camboa va la vicinanza e le condoglianze del Gruppo regionale Udc”.Redazione Stato

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.