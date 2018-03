Cerignola, coop sociali, “venerdì prossimo i conti”

Di:

Cerignola – “I tempi si stanno allungando, ma siamo decisi a trovare la soluzione migliore. Per noi il lavoro viene prima di tutto”. Questo il commento a caldo del Segretario Territoriale dell’UGLdopo l’incontro con il sindaco di Cerignolaper sbrogliare la matassa dei servizi e dei lavoratori delle cooperative sociali. Il tavolo è stato aggiornato. Entro il prossimo venerdì, infatti, il primo cittadino avrà nero su bianco tutti conti del Comune e potrà, quindi, riconvocare i sindacati.L’incontro di venerdì 9 ha, tuttavia, gettato le basi su cui discutere fra una settimana con i conti delle casse municipali alla mano. Prima dell’incontro con il sindaco, i lavoratori (coordinati dal Presidente della) hanno consegnato ai segretari(Ugl),(Filt-Cgil),(Usc-Cisl) e(Uil) una piattaforma da sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione. Queste le richieste: reintegro dei 5 uomini della Pulisan (coop che si occupa dei bagni pubblici, ormai chiusi), saldo delle fatture degli ultimi 6 mesi a favore della “San Francesco” per un totale di circa 200mila euro, e l’istituzione di un unico assessorato con cui interloquire. Il primo cittadino, di contro, dopo aver confermato i problemi economici in cui versa l’Ente ha, tuttavia, aperto uno spiraglio alla possibilità di una trattativa: ridurre del 50% sia i servizi che il personale.“Apprezziamo il chiaro intento del sindaco di risolvere la questione senza prendere decisioni decisamente drastiche – ha dichiarato Taranto – ma non è questa la strada da percorrere. Infatti l’Ugl ha messo sul tavolo anche il suo no a questo dimezzamento del personale. Di contro siamo favorevoli a confrontarci su una riorganizzazione dei servizi e degli orari, ma sempre previo consenso degli stessi lavoratori. I fondi necessari? Possono essere reperiti dai Piani Sociali di Zona, anche in considerazione del fatto che le coop in questione occupano persone svantaggiate”.Entro venerdì prossimo arriverà ai sindacati una nuova convocazione. Tutto sommato quello di venerdì è stato un incontro proficuo, il cui unico neo è stata la chiosa: al termine del tavolo ai segretari è stato impedito di aggiornare i dipendenti delle coop. Per il Presidente Lapollo i sindacati presenti non erano rappresentativi delle istanze dei lavoratori.“E’ un atteggiamento incomprensibile – ha commentato il Segretario Taranto – siamo stati esautorati da un ruolo che, con il loro consenso, avevamo ricoperto fino a pochi minuti prima. Siamo delusi e amareggiati, perché non abbiamo doppi fini, il nostro intento è esclusivamente quello di tutelare il fondamentale diritto ad un lavoro dignitoso. E continueremo ostinati su questa strada, anche a costo di infastidire qualcuno”.Redazione Stato