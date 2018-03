Al Teatro “Verdi” Peppe Servillo e la Solis String Quartet

Di:

San Severo. Domenica 15 novembre 2015 (sipario ore 20.30), il Teatro comunale “Verdi” di San Severo ospita Peppe Servillo e il “Solis String Quartet” con lo spettacolo dal titolo “Spassiunatamente” organizzato dall’Associazione “Amici della Musica” guidata da Gabriella Orlando. Un omaggio alla cultura e alla canzone classica napoletana, un evento unico nel suo genere. La voce di Servillo si fonde con la musica degli archi di Vincenzo Di Donna (violino), Luigi De Maio (violino), Gerardo Morrone (viola) e Antonio Di Francia (cello) in uno spettacolo che racconta una Napoli che è stata a pieno titolo un’autentica capitale della cultura europea. Da Raffaele Viviani ad E. A. Mario (pseudonimo di Giovanni Ermete Gaeta, è stato un paroliere e compositore italiano, autore di numerose canzoni di grande successo, come “La canzone del Piave”), fino a Renato Carosone: questo il repertorio di Servillo e del “Solis String Quartet” attraverso la ri/lettura dei classici utilizzando solo un quartetto d’archi e voce.

PEPPE SERVILLO. Voce degli “Avion Travel”, teatrante e attore impegnato, Servillo (fratello di Toni, protagonista nel film “La grande bellezza”, premio Oscar come miglior film straniero) è un artista a tutto tondo ogni volta capace di sorprendere per la capacità di adattarsi alle forme d’espressione più varie. Eclettico e versatile, comico e drammatico, è uno dei volti più interessanti della cultura italiana. Alla fine degli anni Novanta, gli Avion Travel pubblicano l’album “Cirano”, premessa musicale del ritorno al festival di Sanremo nel 2000, dove presentano la canzone “Sentimento”, un piccolo capolavoro che vince il concorso. Il successo nel campo musicale non ostacola il desiderio di aprirsi ad un altro tipo di esperienze artistiche; nel 1999 passa così alla sceneggiatura del cortometraggio Tipota diretto dall’amico Fabrizio Bentivoglio, al quale partecipa anche come attore al fianco di Valeria Golino. Recita in seguito nel drammatico Domenica (2001) di Wilma Labate, dove interpreta un commissario, in La felicità non costa niente (2003) di Mimmo Calopresti e nella trasposizione cinematografica di Don Chisciotte de la Mancia Quijote (2006) diretta da Mimmo Paladino, dove interpreta il protagonista. Nel frattempo torna a teatro con “La notte di San Donnino”, seguito a breve dalla pubblicazione degli album “Storie d’amore” dove gli Avion Travel cantano brani degli anni Sessanta e “Selezione 1990-2000”.

Nel 2007 l’amico Fabrizio Bentivoglio debutta come regista del lungometraggio Lascia perdere, Johnny!, film nel quale interpreta la parte di Gerry Como, a fianco del fratello Toni. Nello stesso anno esce l’album “Danson metropoli – Canzoni di Paolo Conte”, che segna la trasformazione del gruppo, da orchestra a quartetto, composto da Servillo, Fausto Mesolella, Mimì Ciaramella e Vittorio Remino. Tra il 2008 e il 2009 portano a teatro lo spettacolo “Uomini in frac”, in cui eseguono alcune canzoni di Domenico Modugno in occasione dei cinquant’anni della canzone “Nel blu dipinto di blu”. Nel 2009 torna al mondo della recitazione, dimostrando nuovamente una versatilità prodigiosa. L’occasione gli viene offerta da Paola Randi che lo inserisce nel cast di Into Paradiso (2010), dove duetta con Gianfelice Imparato, nei panni di un politico corrotto, stretto dalla morsa della camorra che lo ricatta senza indulgenza. Nello stesso anno prende parte anche al progetto musicale Passione di John Turturro, omaggio meticoloso alla carica emotiva della canzone napoletana. Segue poi il film tv Mannaggia alla miseria (2010) di Lina Wertmüller, con Gabriella Pession e Sergio Assisi. Nel 2006 viene scelto come protagonista del film artistico di Mimmo Paladino Quijote, nel quale interpreta un affranto e spaesato Don Chisciotte, attraverso la sua disperata ricerca di realtà e verità nel mondo che lo circonda. Torna poi in un film diretto dai Manetti bros, Paura 3D, nel 2012.

SOLIS STRING QUARTET. Il gruppo nasce nel 1991 dall’incontro di quattro musicisti – arrangiatori che hanno frequentato negli stessi anni il Conservatorio di S. Pietro a Maiella (Napoli): Vincenzo Di Donna (Violino), Gerardo Morrone (Viola), Luigi De Maio (Violino) Antonio Di Francia (Cello). La loro proposta artistica è contraddistinta fin dagli esordi da una sapiente originalità in grado di mescolare jazz, world music, pop e musica contemporanea: Partecipano nel1992 sia al tour invernale che a quello estivo di Claudio Baglioni da cui verranno realizzati due cd live. Nel 1994 accompagnano nel tour europeo Adriano Celentano. Nel 1995 collaborano con Edoardo Bennato e da un progetto in comune nasce nel 1996 l’album Quartetto d’archi, dove vengono rivisitati tutti i più noti successi del cantautore partenopeo. Sono sul palco del Festival di Sanremo 2001 ad accompagnare Elisa, che vincerà l’edizione, e due premi della critica, con Luce (Tramonti a nord est). Nel 2004 collaborano con Gianna Nannini alla realizzazione dell’album Perle.

Insieme a Noa e Carlo Fava, con la canzone Un discorso in generale, vincono il “Premio della critica Mia Martini” al Festival di Sanremo del 2006. Nello stesso anno pubblicano il loro secondo lavoro discografico, l’album Promenade, che viene distribuito in molti paesei europei ad indicare l’interesse che il gruppo suscita a livello internazionale. Collaborano al disco, tra gli altri, Gianna Nannini, Richard Galliano e Noa. Nel corso del 2008 il gruppo ha partecipato alla realizzazione dell’album dei Negramaro La finestra. Viene pubblicato nel 2009 l’album R.evolution, composto da 15 canzoni di successo di altri musicisti italiani, che interpretano le rispettive parti vocali, e dal brano strumentale “Viaggiare”, composto dal Solis String Quartet.

L’evento è organizzato dall’Associazione “Amici della Musica” in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Puglia e la Città di San Severo. Ingresso ore 19.30, sipario ore 20.