Ecotassa, De Luca “Critiche becere da M5S”. Ritucci “Il silenzio è d’oro…”

Di:

Manfredonia. ”Quando si tratta di migliorare un servizio, le critiche sono sempre ben accette ma la facile ed ingiustificata ironia sulla determina regionale in materia di ecotassa da parte dei consiglieri comunali Ritucci e Fiore è triste; siccome sono sicuro che non sono due sprovveduti la ritengo anche dolosamente becera. È assolutamente falso che pagheremo il massimo di ecotassa. Siamo sopra il 65% per cui pagheremo il minimo”. E’ quanto dice sui social il consigliere comunale Alfredo De Luca, in risposta al comunicato odierno del Movimento 5 Stelle di Manfredonia.

“Difatti – continua De Luca – non sono stati trasmessi tutti i dati solo perché non tutti i gestori degli impianti li hanno trasmessi ad ASE per il periodo richiesto e quindi, tramite Comune, alla Regione. La Regione fa un primo elenco dei comuni per determinare l’ecotassa. Successivamente si possono inviare i dati se la Regione lo permette sulla base delle richieste dei comuni. Tutti gli anni succede che i gestori degli impianti non trasmettano in tempo i dati richiesti per cui si ammette sempre l’invio successivo. Ovviamente chi in modo prevenuto e solo per bassi fini elettorali disprezza l’operato dell’ASE e dell’Amministrazione leggerà i dati a modo suo. Siamo abituati alle uscite populiste e disinformanti dei grillini che basano la loro attività politica sulle bufale per ottenere un facile consenso. Ci sono tanti problemi in città, e nessuno lo nega, ma per una scelta oculata e intelligente di attivare la raccolta differenziata porta a porta, almeno quello della applicazione del massimo di ecotassa non è uno di questi”.

Sempre sui social la risposta di Massimiliano Ritucci, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Manfredonia “Caro Alfredo, con questo post ti sei risposto da solo e hai fatto come il detto del “gatto della dispensa”. I nostri comunicati sono sempre supportati da atti e leggi. Gli unici a dire bufale siete voi e a confermarlo sono i fatti. Ti consiglio di leggere attentamente il bollettino della Regione Puglia. Ad oggi è così e non si discute, se poi la regione ci vorrà salvare per l’ennesima volta, sarò il primo a gioire ma resterà il fatto che chi di dovere, non ha fatto ciò che doveva e chi doveva vigilare altrettanto.

Sulla giustificazione che i gestori non hanno hanno trasmesso i dati ad ASE, che dire, evidentemente ce l’hanno con il Comune di Manfredonia visto e considerato che agli altri comuni i dati li girano per tempo i quali a loro volta li riescono a girare per tempo alla Regione. In questi casi il silenzio è d’oro ma evidentemente non ci riuscite proprio, anche quando è tutto palesemente contro di voi, dovete provare a distorcere le informazioni mentendo”.

“Noi mandiamo il FORSU fuori regione in Lombardia per risparmiare e questo gestore non trasmette i dati mensilmente e questo è il problema. Non è un caso che ci sono decine di comuni nelle stesse condizioni. Per cui ogni anno la Regione che ha sbagliato a definire il termine di invio deve rettificare”, ha replicato De Luca.