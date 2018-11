Manfredonia. Premio Nazionale “Virgo Fidelis”

Di:

L’ ANC (Associazione Nazionale Carabinieri) Sezione di Manfredonia e l’ITE Toniolo, organizzano, per la giornata del 17/11/2018, alle ore 10:00, presso l’auditorium dell’Istituto Tecnico Economico Statale “G. Toniolo” di Manfredonia, la festa della Patrona dell’Arma dei Carabinieri “Virgo Fidelis”.

In questa ricorrenza i soggetti organizzatori intendono promuovere, favorire e valorizzare le eccellenze, il protagonismo dei cittadini del territorio.

A condurre lo spettacolo saranno Francesca IAGULLI e Ottavio DE STEFANO che daranno voce a uomini e donne, che si sono distinte per i loro meriti in campo scientifico, artistico, religioso, professionale e umano. Numerosi i premiati di questa edizione che avrà anche ospiti d’onore, la cantante Olga DONNINI, il soprano Francesca Rinaldi, l’interprete di Renato ZERO (Enzo IARULLI), il mago Hullian e altri interventi musicali ed artistici.

L’evento ha ricevuto il patrocinio di patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero di Grazia e Giustizia, della Regione Puglia, della Provincia di Foggia, del Parco Nazionale del Gargano, del Comune di Manfredonia e dell’Università LUM di Bari.

Alla cerimonia saranno presenti numerose autorità politiche, civili, religiose e militari in rappresentanza di Pubbliche Istituzioni locali e nazionali.

Il Dirigente scolastico Prof. Pellegrino IANNELLI Il Presidente dell’ANC Dott. Michele TROTTA