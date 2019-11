Doppio Antenucci e Di Cesare per i biancorossi al Ventura

Il Bari di mister Vivarini fa visita al Bisceglie per la quattordicesima giornata del Girone C di Lega Pro; si gioca sul terreno del ‘G. Ventura’ l’inedito derby pugliese. Per la sfida ai nerazzurrostellati di mister Pochesci, il tecnico biancorosso opta per una variazione sul modulo delle ultime uscite scegliendo il 4-3-1-2: davanti a Frattali agiranno Berra a destra e Perrotta a sinistra con Di Cesare e Sabbione al centro; Bianco sarà il regista davanti alla difesa con Schiavone e Hamlili ai fianchi; a Terrani il compito di suggerire per il tandem d’attacco Antenucci-Simeri. Le squadre hanno terminato le operazioni di riscaldamento e faranno a breve ritorno in campo: il Bari vestirà il completo rosso con inserti bianchi, maglia nerazzurra per i padroni di casa.

CRONACA

49′ punizione dai 20 metri per il Bari, parte Schiavone con il destro, pallone sulla barriera e triplice fischio che chiude la contesa

47′ AMMONIZIONE: giallo per gioco falloso ai danni di Sabbione

45′ saranno 4 i minuti dire recupero in questa ripresa

42′ CAMBIO: ultimo cambio nel Bari, dentro Awua al posto di Bianco

36′ Corsinelli sfonda a destra e cerca un tiro – cross che trova attento Casadei

31′ CAMBI: nel Bari Antenucci e Di Cesare lasciano il posto a Ferrari e Costa

29′ la terza rete ha tagliato le gambe ai locali che faticano a trovare le forze anche solo per provarci

23′ ci prova Turi dai 25 metri, pallone che termina innocuo sul fondo

20′ CAMBIO: dentro Mastrippolito nel Bisceglie, prende il posto di Piccinni

18′ CAMBI: nel Bari dentro Floriano e Corsinelli, prendono il posto di Hamlili e Terrani

14′ CAMBIO: dentro Ferrante al posto di Camporeale per il Bisceglie

13′ TRIS DEL BARI!!! Schavone dalla bandierina, Di Cesare stacca in area e infila Casadei; non ci sarebbe stato modo migliore di festeggiare la 100esima in biancorosso per il Capitano

13′ Antenucci premia lo scatto in area di Simeri, Piccini ci mette la punta del piede chiudendo in angolo

8′ i padroni di casa provano ad alzare il proprio baricentro, biancorossi mai in affanno fino a questo punto

1′ CAMBIO: Cardamone al posto di Diallo nel Bisceglie

Secondo tempo

47′ finisce il primo tempo al ‘G. Ventura’

45′ si giocheranno ancora 2 minuti in questa prima frazione

44′ CAMBIO: dentro Ebagua nel Bisceglia, prende il posto dell’infortunato Zigrossi

40′ RADDOPPIO BARI!!! Ancora lui, Mirco Antenuci che riceve in area da Hamlili e non sbaglia

38′ pallone vagante in area che giunge sui piedi di Zibert, il tentativo non ha fortuna e termina sul fondo

34′ Terrani trova un ottimo filtrante per Antenucci in area, il ‘7’ biancorosso va giù, tutto regolare per il Direttore di gara

30′ Simeri riceve da Perrotta e prova la girata mancando di poco il bersaglio

29′ Gatto riceve al limite e, in precario equilibrio, prova a girare verso Frattali, pallone altissimo

27′ continua il pressing del Bari che da qualche minuto è stabilmente nella trequarti nerazzurra

22′ Antenucci dai 20 metri manca di poco il raddoppio

20′ VANTAGGIO BARI!!! Dal dischetto Antenucci è implecabile, ottavo centro stagionale

19′ CALCIO DI RIGORE PER IL BARI, atterrato Schiavone in area

18′ Terrani anticipato in area al moemento di colpire di testa

12′ Hamlili ci prova di prma su un pallone vagante al limite, conclusione ribattuta

10′ un paio di interessanti cross dalla destra dei ‘galletti’ non trovano impreparata la difesa di casa

7′ partita che fatica a decollare, Bari in controllo

2′ primo angolo per i biancorossi

1′ partiti… primo pallone giocato dal Bisceglie

14a giornata Girone C: Bisceglie-Bari 0-3

Marcatori: 20’pt rig. e 40′ pt Antenucci (B), 13’st Di Cesare (B)

Bisceglie (3-5-2) : Casadei, Diallo (1’st Cardamone), Zigrossi (44’pt Ebagua), Gatto, Camporeale (14’st Ferrante), Abonckelet, Longo, Turi, Piccinni (c), Hristov, Zibert

A disp.: Borghetto, Tarantino, Dellino, Montero, Rafetraniaina, Spedaliere, Murolo, Manicone

All. Pochesci

Bari (4-3-1-2): Frattali, Berra, Sabbione, Di Cesare (c) (31’st Costa), Perrotta, Hamlili (18’st Corsinelli), Bianco (42’st Awua), Schiavone, Terrani (18’st Floriano), Antenucci (31’st Ferrari), Simeri

A disp.: Liso, Marfella, Esposito, Neglia, Kupisz, Folorunsho, Cascione

All. V. Vivarini

Arbitro: Sig. Paride Tremolada (Monza) – Assistenti: Sig. Riccardo Vitali (Brescia) e Sig. Massimo Salvalaglio (Legnano)

Ammoniti: Sabbione (B)

Recupero: 2’pt, 4’st

Spettatori: circa 3000, 540 ospiti

Note: terreno non in perfette condizioni, temperatura intorno ai 16°C, cielo nuvoloso

fonte bari calcio (sito ufficiale)