Il Cagliari vola, è in zona Champions

Non si ferma più ilche infila il decimo risultato utile consecutivo con un sonante 5 – 2 rifilato alla Fiorentina. La squadra di Maran va a segno con cinque marcatori diversi, a conferma di un collettivo che ha mandato a memoria gli schemi del mister e inserito alla perfezione i nuovi acquisti.

Prove sontuose di Rog e Nainggolan a centrocampo, con l’ex nerazzurro che sforna tre assist e un gol dei suoi, col classico siluro dalla distanza. In gol vanno nel primo tempo Rog, Pisacane e Simeone, nella ripresa Joao Pedro e chiude il belga. Nei viola si salvano in pochi, senza dubbio Vlahovic, ultimo a mollare e autore di una doppietta sul 5 – 0.

Dalla sua volontà e dal suo esempio dovrà ripartire Montella, mentre Maran invita i suoi a non fermarsi nell’intervista rilasciata post gara: “Dobbiamo continuare perchè questa squadra ha margini, si può sempre migliorare”.

fonte lega serie a

Grande prova e gran gol per Giovanni Simeone contro la Fiorentina, in una gara per lui speciale. “Porterò sempre nel cuore la giornata di oggi. A questa partita avevo pensato tutta la settimana, ammetto di aver avuto un pò di ansia, ero emozionato, ci tenevo tanto”.

CAGLIARI DA APPLAUSI

“Abbiamo dimostrato anche oggi di avere intrapreso il cammino giusto. Stiamo facendo bene, siamo una squadra forte, tutti corrono, si aiutano l’un l’altro e sono concentrati sull’obiettivo comune. Godiamoci questa settimana, ma dobbiamo lavorare ancora più duro per rimanere in alto in classifica. Inutile stare a pensare a dove possiamo arrivare: proseguiamo così come stiamo facendo, sono sicuro che con quest’atteggiamento continueremo a fare risultato”. (fonte: cagliaricalcio.com)