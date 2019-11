La Musa di Tom Waits, Rickie Lee Jones, al Giordano in Jazz

Foggia, 10 novembre 2019. Signora della canzone d’autore americana e musa di Tom Waits, Rickie Lee Jones sarà la straordinaria protagonista del primo grande evento di Giordano in Jazz Winter Edition, manifestazione organizzata dal Comune di Foggia in collaborazione del Moody Jazz Cafè e diventata un punto di riferimento in Puglia per la musica di qualità, i suoi grandi interpreti e gli amanti del jazz.

L’artista statunitense, considerata una leggenda vivente, sarà di scena, per l’unica data nel Sud Italia, domenica 17 novembre (ore 21), al Teatro Giordano di Foggia, dove presenterà il recente album “Kicks” nel quale, con una band di musicisti presi dal cuore pulsante di New Orleans, reinterpreta dieci cover dagli anni Cinquanta ai Settanta tra pop, rock e jazz, da “My Father’s Gun” di Elton John a “Lonely People” degli America, passando per “Mack The Knife” di Kurt Weill e Bertolt Brecht, “Quicksilver Girl” della Steve Miller Band e altri classici come “Houston”, brano di Sanford Clark del 1964 reso famoso da Dean Martin l’anno successivo, e “Nagasaki”, scritto dagli Ipana Troubadours nel 1928 ma conosciuto perlopiù per la versione del Benny Goodman Quartet del 1952.