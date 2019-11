PD Manfredonia: “Noi unico partito a riflettere su quanto accaduto”

Manfredonia, 10 novembre 2018. Il PD di Manfredonia fa la sua prima apparizione pubblica dallo scioglimento della giunta comunale.

La sede in via del Seminario ha aperto ieri pomeriggio le porte per accogliere tesserati, membri del direttivo e simpatizzanti, al fine di discutere la ripartenza del partito: dal bisogno di riflessione e analisi ad una nuova organizzazione interna (il gruppo sipontino di centro sinistra, infatti, manca ancora di un segretario). Volontà che precedono l’Assemblea Nazionale del PD prevista per il 17 novembre, la quale darà via libera ai nuovi 47 articoli nello Statuto del partito e che modificheranno punti importanti come, ad esempio, le modalità di elezione del Segretario.

«Il Partito Democratico si riunisce dopo mesi ma adesso abbiamo l’esigenza di fare analisi, altrimenti si corre il rischio di continuare a fare pettegolezzi sull’esito dell’inchiesta», ha affermato Paolo Campo in apertura: «Quest’ultima a mio avviso contiene anche informazioni non utili e coinvolgono persone esterne, ciò che è importante è che l’amministrazione, per alcune convivenze e opacità, non è stato capace di arginare un fenomeno largamente infiltrato nell’economia della città. Il PD adesso ha bisogno di nuovi protagonisti, abbiamo la fortuna di essere liberi da ruoli istituzionali per rinascere e non commettere gli errori del passato. Basti pensare alla genesi dell’ultima esperienza amministrativa, abbiamo imbarcato con leggerezza tutto il contrario di tutto, da destra a sinistra, e siamo stati condotti sulla ricerca ossessiva di consenso». Pensiero ripreso anche da Gaetano Prencipe: «Si è trattata di una coalizione politica indecente. Ora bisogna ripensare alle questione interne, rivedere l’organizzazione, ripensare ai modelli di selezione basati sulla competenza e non esclusivamente sul consenso». E continua: «Quello che è successo costituisce uno spartiacque, tuttavia non mi sono pentito di essere rimasto nel partito».

Sulla stessa lunghezza d’onda Mariagrazia Campo: «Il PD ad oggi è l’unica forza in campo che si incontra per avviare una riflessione, di cui c’è profonda necessità. È da qui che bisogna ripartire, non dai forum di pettegolezzi. Non credo che oltre a questa sede ci siano altre opportunità di dialogare, di elaborare una visione d’insieme. Molti non sono d’accordo col fatto che si ripartisse fin da subito, forse era preferibile lasciar passare del tempo come se dovessimo elaborare un lutto, invece no. Il lutto non è recente, è iniziato quando abbiamo deciso che la visione di tanti di noi prevalesse su quella di altri, che mancasse una visione di insieme».

Basta un’interpellanza generica fatta girare sui social per creare una narrazione diversa…

Perché in questi mesi la sede del Partito era sempre chiusa? A questa domanda risponde Matteo Panza: «Ormai la sensazione è quella di doversi vergognare. Nella provincia di Foggia nessuno ha avuto una discussione così accentuata come quella del PD Manfredonia, ad eccezione degli ultimi mesi. Il problema è capire se la qualità del dialogo ha convinto in primis noi stessi. Per anni siamo stati tribolati dalle discussioni, molte di queste condizionate dagli umori dei vari amministratori. Colgo in maniera favorevole questo momento di passaggio per comprendere in quale perimetro vogliamo muoverci. Io personalmente chiedo scusa alla città, non perché mi senta colpevole degli esiti della relazione, ma perché un dirigente deve sempre sentirsi colpevole se non si accorge che qualcosa non va nel verso giusto. Noi tutti, chi più chi meno, ha concorso a tante delle scelte che sono state compiute. Dovevamo capire fino a che punto doveva essere pervasiva una certa logica. Soprattutto abbiamo perso il contatto con la realtà: notavo la nostra assenza di rappresentanza che avrebbe potuto rapportarsi faccia a faccia con la categoria dei pescatori. Abbiamo fatto le nostre proposte concrete in Parlamento, poi basta un’interpellanza generica fatta girare sui social per creare una narrazione diversa… Del resto anche il modo di fare informazione in questo paese non è all’altezza».

Fatevi da parte e lasciate che altri raccolgano le maceri

Intervenuta anche l’ex consigliera Michela Mastroluca: «Per ripartire bisogna prendere coscienza fino in fondo della situazione drammatica che viviamo, e sembra non ci sia ancora piena consapevolezza. Per comprendere l’umore dei cittadini basta andare in giro per strada, non servono i social e i leoni da tastiera. Dobbiamo individuare le responsabilità: la dissoluzione del nostro partito ha radici più antiche, non so come non si possa provare vergogna. La relazione non mi coinvolge ma mi tocca: in cosa abbiamo sbagliato? Non possiamo dare la colpa al populismo, ascoltiamo queste persone che ci hanno seguito fin qui e ora sono deluse dal nostro reiterato modus operandi. Mi sono sempre comportata da donna del partito, che discuteva in casa e fuori difendeva la propria famiglia, ma chiedo scusa ai cittadini perché forse mi è mancato il coraggio di contrastare certe scelte. Ho portato lealtà a questa tradizione di centro sinistra perché ne sono innamorata, ma sono stata anni a guardare mentre mi distruggevano casa, ma ora non più. Alle persone che hanno fatto la storia di questo partito, chiedo: per favore, fatevi da parte e lasciate che altri raccolgano le macerie».

Michele Bordo in chiusura duro col partito ma anche con l’opposizione: «Ci siamo ubriacati del potere conquistato in questi anni. Ma qual è l’alternativa a Manfredonia? Da molti anni a questa parte non è mai stata avvertita, e quando non c’è l’alternativa c’è anche il rischio della deriva: delirio di onnipotenza, di arroganza, perdita di contatto con la realtà. Eppure c’erano segnali che noi abbiamo sottovalutato. Le primarie del 2015 erano il segno di una degenerazione che ci aveva travolti e che noi abbiamo scambiato per un segno di forza. Adesso, l’idea che questa sia una città completamente abbandonata sé stessa è una narrazione alla quale ci stiamo abituando. Dovevamo avere il coraggio di fare altre scelte, di dare una risposta politica chiara ed evidente. Sul piano politico c’è un coinvolgimento che è trasversale, ma chi è che ha commentato davvero l’accaduto oltre ai commenti di circostanza? Tutti tacciono. Gli unici che hanno commentato dando forza di argomentazione siamo noi. Il problema non è se il centro destra sarà l’alternativa, ma che ruolo possiamo svolgere noi».

A cura di Carmen Palma

Stato Quotidiano