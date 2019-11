Sono nata l’11 novembre, da 20 anni non è più lo stesso compleanno

Il crollo della Palazzina di Viale Giotto a Foggia si verificò l’11 Novembre 1999, alle ore 3:12, in soli 19 secondi. Tutti lo ricordano a Foggia e il Paese intero non lo ignora. E’ una voce delle tante, proprio perché ritenuta importante,nella quale è custodita la memoria dei nostri tempi, fin troppo ricchi di notizie.

E vediamo subito la differenza fra la memoria storica, quella delle persone che a vario titolo hanno vissuto e subìto il tragico avvenimento, e quella virtuale, che sarà depositaria per un tempo interminabile di una vicenda a dir poco tragica. A garanzia, un po’ come accade per tutti i grandi avvenimenti che sconvolgono le popolazioni, che quando non ci saranno più i testimoni oculari della notizia, la notizia non si perderà.

Il ricordo dei Vigili del Fuoco e dei volontari

E allora riesce facile a distanza di venti anni rievocare anche i dettagli di quella notte: pochissime avvisaglie e il cedimento improvviso di uno stabile di sei piani. La sensazione immediata della gravità e della perdita di tante vite umane. Il ricordo visivo dell’arma dei Vigili del Fuoco, che, insieme a volontari, hanno scavato senza apparecchiature per non causare danni alle persone sepolte sotto le macerie. I vigili del fuoco, proprio quelli che in questi giorni sono all’attenzione della cronaca per il sacrificio delle vite di tre di loro, intrappolati in un incendio “a trappola”. Il fumo e la polvere furono fatali per la maggior parte delle vittime di viale Giotto, perché in seguito al crollo ci fu anche un incendio negli scantinati della palazzina. E giustamente si pensò al miracolo, quando l’ultimo sopravvissuto fu ritrovato a distanza di quindici ore dal disastro.

La casa come dimora sicura, bene impagabile

Il lutto fu di tutta la nazione e fu incarnato nella persona del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, in visita alla città di Foggia così duramente colpita. Qualcosa è cambiato da allora. Le ispezioni sulla sicurezza degli edifici, sulla bontà e sulla quantità dei materiali con cui sono essi costruiti hanno subito un forte impulso. Nessuna volontà di uccidere era presente nella mente di nessuno al momento della esecuzione dei lavori, ma la consapevolezza che materiale inadatto è potenzialmente causa di morte è diventata da allora forte e chiara. Per sempre. Ed eventi del genere non dovrebbero accadere mai, soprattutto quando ci sente al sicuro, nella propria casa, nella quale tutti noi ritroviamo la serenità dopo una giornata di ordinaria difficoltà. Questo è il senso delle nostre dimore: la serenità, la sicurezza. Beni impagabili.

La targa al liceo Lanza per Marilina Ricucci

E’ uno strano compleanno anche per chi scrive, questa giornata. Nata l’11 novembre, da allora non è più la stessa cosa. Una data solitamente felice, accostata nel ricordo personale alla propria nascita alla vita ma da anni anche alla morte di tanti innocenti, ebbene questa data ha perso in qualche modo la sua stessa innocenza e l’atmosfera di festa, che normalmente si accompagna ad un compleanno, appunto, normale. E poi, ogni giorno, nel corridoio del Liceo Classico “V. Lanza” di Foggia leggere, come un rituale senza del quale non inizia nessuna giornata lavorativa, una targa, in vetro, contenente una rosa. E’ intestata a Marilina Ricucci, giovane nostra studentessa perita quella notte. “Prima eri una presenza accanto, ora sei una presenza dentro”: questo il testo impresso sul vetro. Passano le generazioni, sono andati via i suoi compagni di classe, ma la targa rimane lì, a memoria di una morte precoce e senza molto senso. Un po’ come accade a tutti quei giovani eroi dei libri che gli studenti studiano nelle ore scolastiche, i quali sacrificano la loro vita nella insensatezza, ad esempio, di una guerra.

Certo, il valore e la gioventù nelle materie di studio sono esaltate, fanno parte del programma educativo di valori di cittadinanza e di identificazione con una comunità … Ma la targa intitolata a Marilina ci ricorda che la cittadinanza non è solo eroismo e sacrificio volontario per essa. E’ anche soprattutto onestà, in ogni gesto che si compie all’interno di una comunità e per la comunità. Ci ricorda che cittadinanza è non far vincere mai l’Utile sull’Onesto, come i nostri antenati che parlavano in latino ci ricordano nei loro scritti. E’ evidente che poi dal sacrificio di Marilina e delle altre famiglie si è ricavata una lezione.

Ma, dice il Poeta, “bello quel mondo che non ha bisogno di eroi”, perché se c’è eroismo nel quotidiano, nella scelta tra Bene e Male, non servono più dimostrazioni positive o negative, per aspirare ad una vita decentemente serena. Dicono, ed è così, che si impara (solo) attraverso il dolore. E allora è il caso di dire che abbiamo imparato tutti tanto. Non importa se un compleanno si vena di tristezza. Alla fine è solo un compleanno.

