“Basta non ce facciamo più. Basta!”. Ambulanze bloccate: l’urlo dai Riuniti

Foggia, 10 novembre 2020. Riceviamo e pubblichiamo la foto di alcune ambulanze che sostano da stamattina presso l’ospedale Riuniti di Foggia. L’audio che abbiamo ricevuto da un operatore è molto eloquente nella misura in cui rappresenta l’enorme stress emotivo cui gli addetti ai lavori sono sottoposti. Le ore di attesa sono tante, c’è il rischio che si esaurisca l’ossigeno nelle ambulanze. Inoltre, si passano anche dieci ore bardati, con tute, mascherine, visiere e guanti che determinano un innalzamento della temperatura corporea, sudorazione e conseguente disidratazione con conseguente grande stress psicofisico per gli operatori tutti.

Spesso si smette il lavoro senza manco aver messo qualcosa tra i denti, il che davvero lascia comprendere quale enorme sacrificio gli operatori stiano sopportando per salvare vite umane, difatti, questa è per loro la più grande gratificazione che pone in secondo piano ogni loro enorme sofferenza.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia 10 novembre 2020.