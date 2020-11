Bellanova: “Emiliano su scuola? Frasi populiste”

Bari, 10 novembre 2020. Le recenti dichiarazioni di Emiliano sull’evitare di mandare i figli scuola? “Questo comportamento non solo non lo condivido ma lo condanno, sono una persona che parla un linguaggio di chiarezza. Non bisogna alimentare il conflitto istituzionale, deve esserci senso di responsabilità del governo e delle regioni. Se Emiliano invita le famiglie a non mandare i figli a scuola non si pone il problema dei danni che questo può produrre”.

Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Teresa Bellanova, ministra per l’Agricoltura e le Politiche Agricole. “Invitare a non mandare a scuola i bambini è un danno enorme. Io dico: prima di fare dichiarazioni populiste che magari possono trovare il consenso del momento poniamoci il problema di quali sono le conseguenze e le ricadute delle nostre affermazioni”.