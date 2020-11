Comune Manfredonia, ecco il piano del fabbisogno del personale (SLIDE)

Manfredonia, 10 novembre 2020. Con recente atto, la Commissione straordinaria del Comune di Manfredonia ha deliberato di modificare ed integrare la deliberazione n. 78 del 15/07/2020, adottata dalla Commissione straordinaria con i poteri della Giunta comunale di approvazione del piano del fabbisogno del personale relativo al triennio 2020/2022 e della dotazione organica dell’Ente (..) e, di conseguenza:

• di riapprovare il piano del fabbisogno del personale relativo al triennio 2020/2022,

come risulta dall’allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

(Allegato A),

• di riapprovare la dotazione organica dell’Ente ai sensi dell’art 6 del D. Lgs. n.

165/2001 come risultante nel seguente prospetto:

• di programmare per il triennio 2020/2022 le assunzioni del personale, unitamente alla

prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere, come da tabella

A allegata al presente provvedimento, con riserva di aggiornamento degli atti di

programmazione.

