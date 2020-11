Covid, Andria: ambulanze anche da Manfredonia in fila per ore

Andria, 10/11/2020 – (quotidianoitaliano) – Le immagini dei mezzi di soccorso in coda davanti ai pronto soccorso degli ospedali di Bari e Foggia, purtroppo, sono a quanto pare destinate a non rimanere le uniche. La notte scorsa, scene del tutto simili a quanto già visto, si sono ripetute ad Andria. La situazione negli ospedali pugliesi è drammatica; al di là degli annunci in pompa magna che arrivano dalla Regione, in cui si parla di potenziamento della rete covid, non c’è posto da nessuna parte. La foto che pubblichiamo è stata scattata intorno alle 2:40 del mattino, davanti al Bonomo. In coda ci sono ambulanze non solo di Andria, ma che arrivano da Barletta, Trinitapoli, Minervino, Molfetta e Manfredonia. Se una rimasta bloccata dalle 00:15 alle 07:00, altre se la sono cavata con meno, 5 ore. (quotidianoitaliano)