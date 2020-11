COVID, Manfredonia: 591 tra isolamento e ricoveri, di cui 276 positivi

(statoquotidiano). Foggia, 10 novembre 2020. “Come da comunicazione ufficiale in data odierna della Prefettura di Foggia, il numero delle persone in Isolamento Fiduciario/Quarantena/Ricovero sul territorio comunale al 10 novembre risultano 591 di cui 276 positivi“. Così la Prefettura di Foggia in data odierna.

(nota stampa, 10 novembre 2020). Prosegue il lavoro del C.O.C. – Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per l’emergenza COVID-19, su tutto il territorio comunale. Di seguito alcune informazioni utili: C.O.C.: Numero di riferimento 0884.542913

ATTIVITA’ IN ESSERE:

– Assistenza e Informazione alla popolazione sull’Emergenza COVID-19.

– Assistenza a cittadini anziani e in difficoltà al fine di evitare l’uscita di casa. (In collaborazione con i Servizi Sociali).

– Servizio consegna spesa alimentare e farmaci a domicilio (compresi farmaci salvavita da Farmacia Ospedaliera). Numero dedicato 0884.273921, attivo dal Lunedì al Sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

– Diffusione messaggi informativi alla cittadinanza.

SITUAZIONE CONTAGI AGGIORNATA

SERVIZIO CONSEGNA ALIMENTI E FARMACI:

Servizio Porto Farmaco a persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti:

– effettuato dalla C.R.I. Manfredonia all’intero del circondariato di Manfredonia con n° 3 operatori e serviti n° 3 utenti.

– effettuato dall’Associazione P.A.S.E.R. Manfredonia all’intero del circondariato di Manfredonia con n° 3 operatori e serviti n° 5 utenti.

Servizio Porto Spesa a persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti:

– effettuato dalla C.R.I. Manfredonia all’intero del circondariato di Manfredonia con n° 3 operatori e serviti n° 4 utenti.

– effettuato dall’Associazione P.A.S.E.R. Manfredonia all’intero del circondariato di Manfredonia con n° 3 operatori e serviti n° 4 utenti

SERVIZIO PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DA PARTE DELLA P.A.S.E.R. MANFREDONIA

N.B. L’UFFICIO C.O.C. E L’UFFICIO P.A.S.E.R. NON E’ IN GRADO DI DARE NOTIZIE SUI TAMPONI IN QUANTO DI COMPETENZA DELLA A.S.L.