COVID. Manfredonia, ASP SMAR “Ospiti positivi nella casa di riposo Anna Rizzi”

Manfredonia, 10 novembre 2020. “Purtroppo, nonostante gli assidui controlli e i continui monitoraggi delle condizioni di salute degli ospiti e degli operatori della Casa di Riposo “Anna Rizzi” di Manfredonia, ai primi sintomi di febbre di qualcuno degli ospiti, oltre che all’immediato isolamento, si è proceduto a sottoporre un campione degli stessi a tampone rapido, risultati positivi. A questo punto, è stata immediatamente allertato il Dipartimento di Prevenzione della ASL per procedere alla somministrazione dei tamponi molecolari e per affiancare, ove necessario, il servizio di gestione della Casa di Riposo affidato alla Cooperativa Sociale ‘San Giovanni di Dio’”. E’ quanto riportano i referenti dell’ASP SMAR, e della Società cooperativa Sociale “San Giovanni di Dio” (che gestisce la casa di riposo).

Al momento, la Casa di Riposo “Anna Rizzi” è autorizzata al funzionamento per 24 posti letto, tutti occupati e ha la disponibilità di personale oltre standard. “Trattandosi di casa di riposo ai sensi dell’art. 65, RR n. 4/2007, non prevede la presenza di personale medico, che comunque è assicurato dai medici di medicina generale degli ospiti. Ad ogni modo, la Cooperativa che ha in gestione il servizio ha messo a disposizione ulteriori consulenti/referenti Covid”. “Attualmente, tutti gli ospiti sono stabili e non presentano condizioni psicofisiche preoccupanti, ma è chiaro che non sarà trascurata alcuna azione atta a garantire la massima attenzione e assistenza a tutti loro e il massimo rigore nell’utilizzo dei DPI e relative procedure, previsti in questi casi, per tutto il personale in servizio e in organico alla struttura. Inoltre, è stata predisposta in aggiunta la sanificazione di tutti i locali all’interno della Struttura. Proprio lo scorso mese di ottobre, il Commissario Straordinario dell’ASP S.M.A.R., per questioni di maggior sicurezza aveva proceduto a sospendere le attività dei quattro posti letto della residenza sanitaria assistenziale presente nella stessa struttura. Spazi e servizi, messi immediatamente a disposizione della Casa di Riposo e che adesso potranno essere utilizzati per contribuire a gestire al meglio questo momento difficile”.