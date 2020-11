Manfredonia. Casa di riposo Anna Rizzi: positivi 23 ospiti su 24, 11 operatori su 19

(statoquotidiano). Manfredonia, 10 novembre 2020. Positività al COVID_19 nella Casa di riposo Anna Rizzi di Manfredonia. Da dati ufficiosi (con test eseguiti “internamente” a cura e spese della società “San Giovanni di Dio” che gestisce il servizio socio assistenziale e di supporto della Casa di Riposo Anna Rizzi), risultano positivi: 23 ospiti su 24 assistiti come da procedure previste utilizzando tutti gli spazi disponibili, compreso quelli della RSA la cui attività è sospesa; 11 operatori su un totale di 19 già esonerati dal servizio e prontamente sostituiti. E’ in corso la sanificazione generale di tutti i locali.

Come riportato professionalmente e tempestivamente a StatoQuotidiano dall’ASP SMAR di Manfredonia “le azioni messe in atto vengono eseguite in attesa della conferma o meno dei tamponi che effettuerà la ASL territorialmente competente, già informata in tempo reale“.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it