Farmindustria-Fondazione Telethon: premiata ricercatrice di Foggia

Roma, 10 novembre – (rifday) Farmindustria e Fondazione Telethon hanno assegnato tre premi da 10.000 euro a giovani ricercatrici che svolgono la loro attività in ambito neonatologico. I premi sono andati a Gaia Colasante, ricercatrice dell’Ospedale San Raffaele di Milano, Divisione di Neuroscienze per gli studi di una terapia genica per la sindrome di Dravet, una rara encefalopatia epilettica. Nata a Foggia nel 1981, Colasante si è laureata in biotecnologie all’Università degli Studi di Milano-Bicocca e svolge il suo dottorato all’Università Vita-Salute San Raffaele, dove si è specializzata in neuroscienze. Ha lavorato per un periodo al Children’s Hospital di Philadelphia. Nel suo dottorato studia la popolazione di cellule neuronali che sembra più compromessa nella sindrome di Dravet, ovvero gli interneuroni inibitori. Attualmente è project leader al San Raffaele dell’unità di cellule staminali e neurogenesi. Quest’anno ha ottenuto un finanziamento di 3 anni da Fondazione Telethon per studiare la possibilità di utilizzare la terapia genica per la sindrome di Dravet. (rifday)