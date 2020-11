“FdI sostiene lealmente Nicola Gatta, verifica costruttiva”

Nota dei coordinatori provinciali di Fratelli d’Italia Franco Di Giuseppe e Giandonato La Salandra.

“Fratelli d’Italia è un partito coeso e compatto, anche nel giudizio espresso sull’operato del presidente della Provincia di Foggia Nicola Gatta, da noi sempre lealmente sostenuto e che non è in discussione. Il confronto politico in programma nel pomeriggio, da noi pubblicamente sollecitato, ha finalità propositive e costruttive ed è mirato a un rafforzamento dell’azione del governo provinciale in questo scorcio di consiliatura, con un ancora maggiore coinvolgimento dei partiti negli interventi e nelle azioni da attuare a beneficio della comunità, e a una verifica e bilancio di quanto fatto finora, nel rispetto del programma concordato e delle esigenze, necessità e criticità emerse in questi anni.

Un passaggio per rendere ancora più incisiva ed efficace l’azione amministrativa, cogliendo al meglio le opportunità e le potenzialità di un centrodestra responsabile nelle sue varie componenti dentro e fuori il consiglio provinciale”.