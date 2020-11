Foggia. Castrignanò “Incredibile, DEU senza certificato di agibilità”

Foggia, 10 novembre 2020. “Incredibile ma vero! L’Azienda Ospedali Riuniti per il nuovo DEU ( Dipartimento di Emergenza Urgenza) non ha ancora il certificato di agibilità! L’ammissione è contenuta nella Determina Dirigenziale n.ro 3806 del 10/11/2020 a firma dell’ing. Luigi Borrelli, con la quale, a fronte del pagamento dei diritti previsti, viene richiesto al Comune di Foggia il rilascio del certificato di agibilità”. Lo dice in una nota inviata a StatoQuotidiano.it, la responsabile della sez. foggiana del TDM Maria Rosaria Castrignanò.

“Il che è di particolare gravità in quanto rischia di allungare i tempi per l’utilizzo dell’immobile, salvo a metterlo in funzione violando le normative vigenti con assunzione di responsabilità da parte del Direttore Generale e della dirigenza aziendale interessata. Ma la gravità è legata soprattutto all’eventuale mancato utilizzo dei posti di terapia intensiva, oggi più che mai necessari per far fronte all’afflusso di pazienti gravi, oltre al fatto che è inammissibile che un finanziamento di 65 milioni di euro del 2007, dopo oltre 13 anni non abbia prodotto i servizi per i quali è stato erogato! A questo punto il Sindaco Landella, del quale è inspiegabile il silenzio sulla vicenda, non perda altro tempo e rilasci immediatamente il certificato di agibilità, se non vuole rendersi anch’egli responsabile di un enorme danno alla salute pubblica”.