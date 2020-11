(statoquotidiano). Foggia, 10 novembre 2020. E’ ricoverato in rianimazione il ragazzo coinvolto nell’incidente di stamani in via Capozzi a Foggia. La prognosi è riservata. Entrambi i veicoli sono stati sottoposti a sequestro.

Il sinistro è avvenuto tra due mezzi: una autovettura e una motocicletta. Entrambi i conducenti dei mezzi sono stati trasportati in pronto soccorso in gravi condizioni. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Foggia.