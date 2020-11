Foggia, incidente tra 2 mezzi: gravi i conducenti

Foggia,10/11/2020 – Grave incidente stradale stamane in via Capozzi a Foggia. Il sinistro è avvenuto tra due mezzi: una autovettura e una motocicletta. Entrambi i conducenti dei mezzi sono stati trasportati in pronto soccorso in gravi condizioni. Seguono aggiornamenti. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Foggia.