Foggia. Torna a suonare la campanella per elementari e medie, alcuni scelgono la Dad

(statoquotidiano). Foggia, 10 novembre 2020. Si rivedono traffico, grembiuli, zaini davanti alle scuole elementari e medie di Foggia, vuole dire che molte di loro hanno ripreso l’insegnamento in presenza insieme quello a distanza come previsto dall’ordinanza di Emiliano. Più facile a dirsi che a praticarsi perché il problema non è tanto quello della connessione – alcuni istituti l’hanno attivata in ogni classe, oltre che nei laboratori in cui c’è sempre stata- quanto la riorganizzazione interna.

Fra sabato e domenica gli istituti hanno inviato alle famiglie la comunicazione cui rispondere per la scelta del tipo di didattica. Alcune scuole elementari e medie sono già partite con l’insegnamento misto, in presenza e a distanza, con una prevalenza “in aula” poiché solo 3 o 4 alunni su 20- questa la media- continuano a stare a casa. I genitori che optano per la Dad lo fanno perché temono il rischio contagio, altri si adeguano al fatto che alcuni prof dei loro figli sono in isolamento fiduciario per alcune settimane. Ci sono famiglie che, convintamente, hanno ripreso a mandare i figli a scuola. “E’ un atto di fiducia verso la grande organizzazione intorno a questa struttura- dice Laura- ma lamenta il fatto di dover tere la mascherina per tutto il tempo della lezione”.

Sta lavorando in smart working mentre il più piccolo, scuola elementare, è a casa in Dad. “Alcune classi sono in quarantena, compresi gli insegnanti, che avventura lavorare con lui nell’altra stanza. Un giorno non trovava la connessione e così mi ha mostrato un biglietto in cui segnalava la difficoltà mentre io ero al lavoro al computer”. “Te la devi vedere da solo – gli ho detto- poi si trattava di un filo fuori posto. Ma loro, che sono nati nel terzo millennio, sono bravissimi a risolvere problemi pratici”.

Altri istituti continueranno con la Dad ancora per qualche giorno fino a quando non avranno chiaro il quadro delle risposte dei genitori per avviare la fase operativa mista. Ogni dirigente scolastico sta operando in base all’ autonomia del proprio istituto ma, concretamente, le fasi da coordinare sono diverse. “Ho mandato mia figlia a scuola perché la Dad prevedeva altri insegnanti rispetto a quelli che aveva prima”, spiega una mamma all’uscita di una scuola elementare. Cioè un gruppo di insegnanti si occupa dei bambini in aula e un altro di quelli a casa. Ma non è sempre così, in base al proprio orario alcune ore sono dedicate agli alunni a casa e altre a quelli in presenza mantenendo lo stesso modulo.

Alcune scuole private hanno avviato la didattica mista. Nella stessa classe, contemporaneamente, si fa lezione agli alunni che rispondono all’appello dal vivo e a quelli che rispondo all’appello online, una modalità che trova il gradimento di qualche genitore: “Mio figlio vede contemporaneamente la classe e l’insegnante, è una lezione molto coinvolgente e interattiva”. Sul punto, le posizioni sono varie, compresi i dirigenti amministrativi e dirigenti scolastici che sollevano una questione di privacy.

Da aggiungere che alcune famiglie hanno dei disagi per la rete dalle proprie abitazioni o non hanno a disposizione i mezzi per attivare la dad, caso in cui la scuola fornisce in comodato il tablet e la scheda. Nel caso della primaria- è successo durante il lockdown- le scuole segnalano al Comune le famiglie in questa situazione. L’assessore all’istruzione del Comune di Foggia Claudia Lioia ricorda che “sono state attivate 700 schede, stiamo facendo una ricognizione di quante devono essere ricaricate e quante devono essere acquistate, solo su segnalazione degli istituti in quanto noi non abbiamo gli strumenti per valutare. Bisogna anche capire se eventualmente si tornerà a una chiusura totale o se la situazione resta com’è oggi”.