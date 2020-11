Gatta “Puglia tra le ultime nella sanità e l’ospedale di Manfredonia resta in attesa”

Manfredonia, 10/11/2020 – “Il rapporto “Meridiano Sanità” elaborato da “The European House-Ambrosetti” certifica che la Puglia:

1) è la peggiore regione per incidenza di malattie cardiovascolari e diabete;

2) è tra le sette regioni d’Italia per capacità di risposta ai bisogni di salute dei cittadini;

3) è tra le sei peggiori della Nazione per indici sullo stato di salute generale della popolazione;

4) è tra le cinque peggiori nell’efficacia ed appropriatezza della prestazione sanitaria;

5) è tra le cinque peggiori regioni del Paese per maggior numero dei “viaggi della speranza” verso altre regioni.

Ciò che si sta verificando in questi giorni è sotto gli occhi di tutti. Non amo polemizzare, soprattutto in un momento difficilissimo come questo, ma esigo risposte dalla Direzione Generale della ASL sul destino dell’ospedale di Manfredonia, più volte bistrattato da scelte scellerate, che si vede depauperato di anestesisti e di altro prezioso materiale umano, in grado di dare un senso, una utilità, un Futuro ad un ospedale che serve una utenza di almeno centomila persone e che in un contesto drammatico come questo può assumere un ruolo rilevante, sia in un contesto Covid, che no-Covid.

CHE IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL E IL GOTHA DELLA SANITA’ PUGLIESE CI FACCIANO SAPERE COSA SI VUOL FARE E, SOPRATTUTTO, SE E COME INTENDANO RILANCIARE L’OSPEDALE SIPONTINO!

Siamo davvero stufi di aspettare!”

Lo riporta il consigliere regionale della Puglia Giandiego Gatta.