Governo: lockdown totale se non si inverte la curva entro il 15 novembre

Roma, 10/11/2020 – (tgcom24) “Sono preoccupato, spaventato. Se continua così il Servizio sanitario nazionale non può farcela”. Lo ha detto Filippo Anelli, presidente della federazione degli Ordini dei medici, invocando il lockdown generalizzato per un mese. “Ogni posto letto dedicato al Covid viene tolto ai malati con altre patologie”. Intanto il governo, se la curva epidemiologica non dovesse abbassarsi entro il 15 novembre, sarebbe pronto a imporre un lockdown generale.(tgcom24)