Il 2020 è stato l’anno del noleggio a lungo termine

Il mercato del noleggio a lungo termine è un settore che si sta espandendo molto velocemente negli ultimi anni in Italia e in Europa, non solo a livello aziendale ma anche tra i privati e i professionisti.

Rispetto all’acquisto di un’auto nuova – operazione spesso molto dispendiosa e non alla portata di tutti – o di un’auto usata – che comporta non pochi rischi riguardo la sicurezza e l’affidabilità del veicolo – il noleggio a lungo termine si presenta come un’opzione piuttosto vantaggiosa.

L’automobilista che sceglie il noleggio a lungo termine, infatti, dovrà pagare soltanto una cifra fissa mensile per coprire le spese basilari dell’utilizzo del veicolo. In cambio, avrà a sua disposizione un’auto nuova, compresa di polizza RCA e garanzie assicurative accessorie, come l’assistenza stradale h24 e la copertura furto e incendio.

Sono compresi nella spesa mensile anche il pagamento del bollo auto e i servizi di manutenzione ordinaria (interventi come il cambio dell’olio e delle candele, sostituzione dei filtri, ecc…) e straordinaria (interventi di ripristino dei guasti del funzionamento di parti meccaniche o impianti elettronici).

Dunque, con una sola e unica spesa mensile, si potrà godere dell’utilizzo di un’auto nuova, senza doversi occupare delle fastidiose incombenze burocratiche legate alle scadenze di un veicolo di proprietà, e senza correre il rischio di dover affrontare spese impreviste dovute a sinistri o guasti del veicolo. Insomma, un notevole vantaggio sia in termini economici che qualitativi.

Nato inizialmente come soluzione alternativa per i professionisti e per tutti coloro che dovevano percorrere parecchi chilometri all’anno, il noleggio a lungo termine è una formula molto apprezzata anche dai privati e dalle famiglie che non vogliono rinunciare alla qualità del veicolo, ma senza spendere cifre esose.

Negli ultimi anni, si è assistito a un incremento notevole del noleggio a lungo termine in Italia: nel 2019 i contratti di locazione tra i privati sono raddoppiati rispetto al 2017 (56.000 nuovi utenti contro 25.000). Quest’anno, dopo un’iniziale battuta d’arresto dovuta agli effetti della pandemia di Covid-19, si sta riscontrando una rapida ripresa del mercato automobilistico, dove un grosso vantaggio per le famiglie è costituito proprio dal noleggio a lungo termine.

Noleggio a lungo termine: tutto quello che c’è da sapere

Con il noleggio a lungo termine, l’utente deve pagare una quota d’ingresso, che può variare dal 10% al 20% del totale, in base al tipo di contratto stipulato con l’agenzia di noleggio. Ve ne sono di moltissime dislocate su tutto il territorio italiano, come Noleggio Semplice. Il locatario non dovrà sostenere alcuna spesa di manutenzione, non dovrà provvedere a cambiare le gomme né a pagare la tassa di circolazione, l’assicurazione o la polizza furto e incendio.

Allo scadere del periodo di noleggio, il locatario può decidere di interrompere il contratto oppure di comprare l’auto, versando la restante somma necessaria all’acquisto. L’automobilista può anche decidere di interrompere in anticipo il contratto, recuperando interamente o in parte l’anticipo versato all’inizio del noleggio, in base agli accordi sottoscritti.

In caso di incidente, inoltre, è prevista la sostituzione del veicolo, senza nessuna preoccupazione riguardo l’aumento dell’assicurazione.

Ricapitolando, sono compresi nel costo del servizio di noleggio a lungo termine:

l’immatricolazione;

il pagamento del bollo;

la polizza RCA;

la polizza assicurativa furto e incendio;

tutte le spese relative alla manutenzione, sia ordinaria che straordinaria;

il soccorso stradale 24 ore su 24.

Come e dove noleggiare un’auto a lungo termine

Oggigiorno è possibile noleggiare un’auto a lungo termine non solo presso le aziende automobilistiche più importanti, ma anche in molte società che offrono i propri servizi online.

È consigliabile, però, informarsi sempre attentamente e anticipatamente riguardo le clausole del noleggio prima di sottoscrivere un contratto di locazione. L’interesse sempre crescente verso l’autonoleggio da parte di privati e professionisti – che rappresentano il 40 % degli utenti, contro il 60% delle aziende – ha favorito l’affermarsi sul mercato di molte società che offrono servizio online.

Le aziende che utilizzano il noleggio a lungo termine usufruiscono soprattutto di automobili di fascia alta, mentre i privati prediligono la comodità offerta dalle city car; in entrambi i casi, il noleggio è molto conveniente, soprattutto se si effettuano molti chilometri.

Per rendersene conto, basta semplicemente calcolare l’ammontare delle spese relative all’acquisto di un’auto nuova, in contanti o a rate, e compararle con quelle necessarie al noleggio. Si tratta di un vero e proprio boom, dovuto prevalentemente dal vantaggio economico del noleggio a lungo termine. Ma anche dalle agevolazioni che riguardano la gestione pratica di tutti gli aspetti relativi alla manutenzione e all’utilizzo della vettura, con un risparmio considerevole per le famiglie che hanno minori disponibilità economiche.

Inoltre, il noleggio a lungo termine offre la possibilità di scegliere l’auto che si preferisce senza rinunce, indipendentemente dal prezzo di vendita, tramite il pagamento di una rata mensile all inclusive. (nota stampa)