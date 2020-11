Manfredonia, Covid: “Situazione disastrosa”. Intervista al dott. Angelillis

Dottore, ma con questi numeri, che succede? “Ovviamente che il Dipartimento viene preso d’assalto . Più giusto sarebbe, secondo me, far gestire gli asintomatici ai medici di famiglia, in modo tale che il Dipartimento possa prendere in carico soltanto coloro che presentano sintomi e che vanno seguiti con terapie”.

A Manfredonia si continua a passeggiare tranquillamente, a svolgere per strada attività fisica, a sostare lungo le strade per scambiare due chiacchiere con gli amici, ad andare a trovare i parenti e anche a mandare i propri figli a scuola. A proposito di scuole, lei cosa consiglierebbe? “Sicuramente io non li manderei. Non tanto per la scuola di per sé, ma per come ci arrivano”.