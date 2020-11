Manfredonia, pochi Progetti Utili alla Collettività e una marea di Redditi di Cittadinanza

Manfredonia, 10/11/2020 – IL MINISTERO del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’emanare il decreto istitutivo del reddito di cittadinanza, ha previsto che i beneficiari di quel sussidio siano tenuti ad offrire, nell’ambito del Patto per il Lavoro e del Patto per l’Inclusione Sociale, la propria disponibilità per l’adesione a Progetti Utili alla Collettività (PUC), in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il proprio Comune di residenza.

IL COMUNE di Manfredonia, attraverso l’Ufficio di Piano, ha emesso il 20 luglio scorso un avviso pubblico valevole per l’ambito di riferimento Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata, Zapponeta, col quale invitava i beneficiari del reddito di cittadinanza ad aderire alla realizzazione di progetti utili alla collettività (PUC). A poco più di tre mesi, qual è la situazione? Ci sono state offerte di impiego dei beneficiari di reddito di cittadinanza? E quale è stata la risposta?

“HANNO risposto all’invito quattro enti di cui due appartenenti al terzo settore e due istituti scolastici, per complessivi venticinque beneficiari di RdC” ha comunicato l’Ufficio di Piano che ha aggiunto “di avere notizia che stanno pervenendo ulteriori manifestazioni di interesse”. L’Ufficio di Piano “prevede, in questa prima fase, il coinvolgimento di 42 beneficiari di RdC, con la possibilità di ampliare ulteriormente la platea degli stessi”. A questi progetti di soggetti privati, “si aggiungono – comunica l’Ufficio di Piano – progetti del comune di Manfredonia e di Zapponeta che verranno attivati nei prossimi giorni, mentre quelli dei comuni di Monte Sant’Angelo e di Mattinata sono in corso di elaborazione”.

UN QUADRO piuttosto approssimativo di una situazione decisamente sconfortante. Solo qualche decina di percettori di reddito di cittadinanza coinvolti in progetti che si spera abbiano valenza costruttiva. Ben poca cosa se si considera che i beneficiari di reddito di cittadinanza sono a Manfredonia 1.200, a Monte Sant’Angelo 400, a Mattinata 80 e Zapponeta 40. E’ alquanto deludente constatare che solo quattro enti hanno richiesto l’impiego di beneficiari RdC. E’, al momento, il solo dato certo in un contesto, come è stato evidenziato, tutto da costruire e si spera che le previsioni siano superate dalla realtà. Una realtà socio-economica che denuncia tutta la sua pochezza a dispetto di un tenore di vita collettivo che ostenta agiatezza e prosperità.

INSOMMA sono i soggetti pubblici e privati, le aziende di servizi e speciali, società cooperative e loro consorzi così come enumerati dall’avviso pubblico, a rimanere indifferenti di fronte ad una “misura di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, attraverso l’attivazione di politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione”? Una opportunità lasciata infruttuosa. Tanta manodopera pagata ma non utilizzata. La prova evidente di un tessuto economico-sociale talmente disinteressato da non approfittare nemmeno di provvidenze del tutto gratis che dovrebbero far comodo in un contesto cittadino nel quale le cose da fare sono tante.

Michele Apollonio