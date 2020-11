Manfredonia. Positivo al COVID racconta la storia e avverte “Usiamo i DPI, personale medico: eroi”

Manfredonia, 10 novembre 2020. “Oggi nel pronto soccorso siamo in 32 a fronte di 8 posti previsti, con questo voglio dirvi manteniamo le distanze, usiamo i dpi perché non so fino a che punto questi eroi potranno reggere“. E’ quanto riporta sui social il sig. Pino.

La storia. “Ieri, dopo 8 giorni di isolamento domiciliare in quanto positivo al test rapido, ho avuto una crisi respiratoria. In questi giorni premetto che seguivo tutte le terapie dettate dai vari medici e pneumologhi, ma alle ore 14,15 ho chiamato il 118. Sono stati celeri e professionali con gran umanità mi hanno controllato la saturazione: era 87, quindi bisognava ospedalizzarmi ecco che parte l’avventura. Alle ore 15 eravamo in attesa al pronto soccorso di Foggia ma come formiche giungevano altre ambulanze in codice rosso e tu passi dietro”.

“Alle 20 mi accettano mi fanno il tampone ecg RX polmonare e mi dicono accomodati sulla poltrona perché letti non ci sono e non solo mancano anche coperte per affrontare la notte. Durante la notte altri due casi quindi togli il letto ad un paziente e passalo sulla poltrona è una guerra. In questa situazione il personale medico e non però non hanno mai perso la calma ed avvolte gli scappava anche una battuta Esemplare”.