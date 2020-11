Manfredonia, Spagnuolo “CoVid combatterlo con procedure N.B.C.R. e cinturando la città”

Manfredonia, 10 novembre 2020. Combattere l’emergenza sanitaria COVID_19 “attraverso le procedure N.B.C.R. e cinturando le città”. E’ la proposta del sig. Francesco Spagnuolo, formato dal 9°Rgt “Col Moschin” quali incursori dell’Esercito italiano.

In una lettera inviata via Pec al sindaco di Manfredonia (con ruolo attualmente ricoperto dalla Commissione straordinaria del Comune) scrive: “In questo periodo storico, sto assistendo nella mia città e ancora più grave nel mio paese, a Forze dell’Ordine e di Polizia a cui è affidato anche il compito di operare per la salute pubblica, le quali avrebbero già dovuto agire prontamente in caso di epidemie o pandemie con procedure già

esistenti. Pare che i predetti facciano finta di non sapere e/o conoscere per non caricarsi di

ulteriore lavoro, magari godendo pure di ferie forzate, in un momento storico dove la presenza dello Stato deve essere ancor più marcata”.

“Credo che tale mancanza ha fatto si che il carico di lavoro, dato dall’emergenza Covid si sia riversato principalmente su la parte politica dirigenziale della nostra città e del nostro paese, come se lo Stato Italiano nella sua espressione di tutela della salute pubblica, non avesse già provveduto a realizzare procedure precise e mirate in caso di attacchi: Nucleari, Biologici, Chimici e Radioattivi espresse con l’acronimo anti-N.B.C.R., oltre ché alla base di queste procedure, vi sia la cosi detta cinturazione “accerchiamento” necessario ed attuato ogni giorno dalla Polizia Giudiziaria sia a protezione dei soggetti esterni con potenziale pericolo interno sia protezione di soggetti interni a protezione da pericolo esterno”.

“In sintesi chi si dovrebbe prodigare attivamente e fisicamente ad isolare una comunità sana o da sanare applicando la cinturazione, si sta limitando a controlli e/o multe sull’applicazione esclusiva dei Dcpm, necessari su scala regionale o nazionale non certo locale e capillare, in modo da interrompere lo scambio di contagi tra una comunità locale ed un’altra”.

Quindi, la proposta: “Voglia la S.V. valutare la realizzazione di un piano operativo cittadino “anti-CoVid interforze”. Con le seguenti prerogative:

1. – Realizzazione zona di bonifica e scambio merci con altre comunità. “magari zona il mercato”, con triage utilizzato come unico ingresso alla città per esigenze serie e comprovate limitandone il tempo di permanenza;

2. – Realizzare cinturazione, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, bloccando ogni ingresso ed uscita dalla città con utilizzo di tutte Forze dell’Ordine, Forze di Polizia, Protezione Civile e le associazioni di volontariato, con triage.

3. – Supportare economicamente i trasfertisti e i pendolari che non dovranno recarsi al lavoro fuori città.

4. Fornire di Pass Speciale e nominativo i soggetti residenti nelle frazioni del ns. comune.

Con le seguenti fasi monitorate dall’ASL: – fase critica: emissione immediata ordinanza di Lockdown cittadino fino a che i contagi sia vicini allo ZERO o che i contagi siano circoscritti.

– fase non critica: mantenete la cinturazione anche dopo il lockdown, preservando la prerogativa su espressa”.