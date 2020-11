Marchionni “Contro la Turris un Foggia coraggioso”

Consueta conferenza stampa della vigilia per mister Marco Marchionni, che presenta il match di domani pomeriggio con la Turris.

“Affrontiamo una squadra ostica ed io voglio vedere il mio Foggia, che mette in campo lo stesso spirito di sacrificio, la determinazione ed il coraggio mostrato nelle ultime due gare perchè il passato è dietro l’angolo ed io non dimentico le quattro sconfitte. La sosta forzata? Avrei preferito giocare con la Vibonese. Formazione? per me sono tutti sullo stesso piano, gioca chi sul rettangolo verde dimostra di meritarlo”.

Area Comunicazione – Calcio Foggia 1920