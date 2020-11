Mascherine in classe: via libera a quelle lavabili, anche auto prodotte

Roma, 10/11/2020 – Oltre alla mascherina chirurgica fornita dal Commissario Arcuri, a scuola “possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e al contempo che garantiscano confort e respirabilità, forma e aderenza adeguate e che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”.

Così il capo dipartimento del ministero dell’Istruzione Max Bruschi in una nota alle scuole, citando le disposizioni del Comitato tecnico scientifico che in data 8/11/2020 ha risposto ad un preciso quesito posto dal ministero dell’Istruzione. Nelle sezioni di scuola primaria a tempo pieno e di scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato, precisa ancora la nota, “è necessario prevedere la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà giornata, per garantirne l’efficienza. La struttura commissariale sta già provvedendo allo sviluppo delle forniture”.

Come dirigente ed ex docente di Scienze della Natura e della Materia sono soddisfatto perché “La conferma della possibilità di indossare a scuola anche le mascherine di comunità, lavabili e riutilizzabili purché idonee a proteggere le persone, è una buona notizia anche per l’ambiente” (educazione alla salute e ambientale). “La nota del ministero dell’Istruzione che conferma la necessità di usare sempre la mascherina negli edifici scolastici, ribadisce al tempo stesso la possibilità di utilizzare quelle di comunità, nella consapevolezza che bisogna ridurre il più possibile la produzione di rifiuti e il ricorso alle mascherine una e getta. Con questa disposizione trova riscontro quanto sempre sostenuto come dirigente: la necessità di tutelare la salute e l’ambiente, in quanto binomio inscindibile, capace di futuro per tutti e di realizzare il fine ultimo della Scuola: educare attraverso l’istruzione.

Uso mascherine in classe, Nota Ministero: indossata sempre da chiunque anche al banco. Quando è possibile abbassarla e quando si deve cambiare Il Ministero dell’istruzione fuga ogni dubbio ed emana una nota di chiarimento sull’utilizzo delle mascherine alla luce delle nuove indicazioni contenute nell’ultimo DPCM emanato dal Governo. Quando e chi deve indossare la mascherina? Secondo quanto si legge nella nota, “a partire dalla scuola primaria, dunque, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, “salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”.

Quando è possibile abbassare la mascherina? “È possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda. Per quanto concerne l’attività musicale degli strumenti a fiato e del canto, limitatamente alla lezione singola, è altresì possibile abbassare la mascherina durante l’esecuzione, operando in analogia a quanto previso dal DPCM 3 novembre 2020 nella scheda tecnica dedicata a “Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali”. Quando bisogna cambiarla? Nelle sezioni di scuola primaria a tempo pieno e di scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato, necessario prevedere la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà giornata, per garantirne l’efficienza.