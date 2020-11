Riuniti Foggia. “Ambulanze ferme al Pronto Soccorso? Una routine”. SOS ossigeno

(statoquotidiano, ore 23:13). Foggia, 10 novembre 2020. “E’ una situazione che si è consolidata. Prima tre, poi 5, poi 10. A volte più. La verità è che i pazienti Covid richiedono energia e impegno. E richiedono ossigeno”. Il racconto a StatoQuotidiano è di un operatore sanitario foggiano, che è voluto rimanere anonimo per spiegare cosa è successo nuovamente nell’area adiacente l’ingresso del Pronto Soccorso degli OO.RR. di Foggia.

Come avvenuto la scorsa settimana (quando in realtà ne furono molte di più), almeno una decina di ambulanze sono rimaste ferme in giornata, “senza possibilità di sbarellare“, anche per l’emergenza Covid.

“La richiesta di assistenza del Pronto soccorso è eccessiva in questo periodo – spiega l’operatore – , molti spazi vengono occupati per i pazienti Covid. La verità è che c’è bisogno di energia fisica e professionale: penso agli infermieri, ai medici. I pazienti colpiti dal virus, soprattutto nella fase più acuta, vanno trattati con un impegno importante”.

Ricordando come nelle ambulanze ferme nell’area adiacente il Pronto Soccorso “non ci sono soltanto pazienti COVID, come scontato” (il Pronto soccorso del Policlinico foggiano ha comunque sofferto spesso di un flusso ingente di cittadini), “il paziente Covid è un paziente che ha bisogno come base, di default, di ossigeno“.

Ora, continua l’operatore, “le postazioni per erogare ossigeno nel pronto soccorso non sono infinite”. Spesso avviene che “invece di prendere i pazienti e portarli in pronto soccorso, per uno spazio fisico che spesso non c’è, ovvero non c’è la postazione con l’ossigeno”, è preferibile “tenere i pazienti nelle ambulanze, dove c’è la postazione letto, con l’erogatore di ossigeno”.

Come spiega l’operatore sanitario “le ambulanze hanno litri di ossigeno da erogare anche nelle cd ‘lunghe distanze‘”, per tanto tempo, ma questo tempo “può anche finire, e il paziente può restare senza ossigeno”. In conclusione, “una non adeguata organizzazione sta determinando la situazione in atto”.

A questo, bisogna aggiungere una situazione di stress emotivo, come descritto dal collega Antonio Castriotta, “cui gli addetti ai lavori sono sottoposti da tempo”. “Le ore di attesa sono tante, c’è il rischio che si esaurisca l’ossigeno nelle ambulanze. Inoltre, si passano anche dieci ore bardati, con tute, mascherine, visiere e guanti che determinano un innalzamento della temperatura corporea, sudorazione e conseguente disidratazione con conseguente grande stress psicofisico per gli operatori tutti“.

FOCUS ASSISTITI COVID AD OGGI, AL POLICLINICO RIUNITI DI FOGGIA. Ad oggi sono 22 gli assistiti COVID ricoverati nei reparti di rianimazione del Policlinico Riuniti, 130/140 in tutta l’azienda (tra i reparti di malattie infettive, pneumologia).

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it