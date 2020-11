Riuniti, Barone “Perchè il DEU non è entrato in funzione?”

Foggia, 10 novembre 2020. “Perché il Dipartimento di Emergenza Urgenza (DEU) degli Ospedali Riuniti di Foggia non è ancora entrato in funzione, nonostante la situazione di emergenza? Il completamento dei lavori e il collaudo delle strutture era previsto per lo scorso 30 luglio, ma da allora non abbiamo avuto alcuna notizia. Nel frattempo i pazienti continuano ad attendere giorni interi per al Pronto Soccorso prima del ricovero, mentre centinaia di posti letto restano inutilizzati. La domanda resta sempre la stessa: quando entrerà realmente in funzione il DEU?” È quanto chiede la consigliera del M5S Rosa Barone che nelle scorse settimane ha inviato una nota al direttore generale dell’azienda ospedaliera foggiana.

“Vogliamo sapere – continua Barone – perché la struttura non sia ancora stata completata e se sia stato fatto un cronoprogramma sia per il completamento dei lavori che per avere la certezza dei tempi in cui il DEU entrerà in funzione. Non possiamo continuare a ricevere segnalazioni di cittadini esasperati dalle lunghe attese al Pronto Soccorso. La direzione generale del Riuniti a loro deve una risposta”.