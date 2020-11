Sindaci Gargano Nord: creare substruttura di controllo e prevenzione Covid

Gargano, 10 novembre 2020. Si è svolta questo pomeriggio una video conferenza con i sindaci del Gargano Nord, il rappresentante dei medici di base Dott. Filippo Anelli, il direttore sanitario del distretto Gargano Dott. Matteo Cannarozzi de Grazia e i vertici della direzione sanitaria locale. “L’intento – ha scritto su Facebook il sindaco Carlo Guerra, dopo la video conferenza – era quello di arrivare a creare una sub struttura di supporto per le attività di controllo e prevenzione dell’epidemia covid-19. Questo è un obiettivo ancora in gestazione. Per crescere ha bisogno di programmazione e coordinamento”.

Sempre Guerra, da parte del direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale Dott. Piazzola, ha comunicato che sono in arrivo due postazioni Drive-through, per l’esecuzione dei tamponi molecolari senza scendere dalla propria automobile, e di due postazioni mobili per tamponi rapidi. “Cerchiamo di organizzarci per un temuto e probabile peggioramento della situazione – ha terminato – Speriamo di non averne bisogno”.

Articolo di Valerio Agricola