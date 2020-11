Vogliono cambiare il nome all’Aeroporto Gino Lisa, e dedicarlo a “Totò”

Foggia, 10 11 2020 – Ricordo con emozione, il primo volo Foggia/Milano erano gli anni ’90, eravano una dozzina, sul piccolo apparecchio che partiva nelle prime ore della mattina dal Gino Lisa, per atterrare a Milano dopo poche ore, con Pucillo, l’on. Vittorio Salvatori (nella foto) e colleghi giornalisti, festeggiammo al ristorante “La Porta Rossa” ristorante e ritrovo dei pugliesi a Milano, la grande traversata sull’Italia, un atto quasi eorico, da tanti anni, non si volava “in modo civile” da Foggia….gli ultimi ricordi di aviazione erano quelli militari della seconda guerra mondiale, ed era il primo mio volo aereo, avevo poco più di 20 anni, la stessa età di Gino Lisa, lui però mori durante un combattomento aereo, noi eravamo arrivati sani e salvi al ristorante per mangiare le orecchiette con le cime di rape, e sperare in un ritorno a Foggia, sempre in aereo sereno e tranquillo per poter trasmettere a tutti i foggiani, la gioia di volare, noi giornalisti, avevamo il compito di trsmettere serenità e fiducia nei coli aerei da Foggia per ogni parte della nostra Italia, a partire da Milano, poi Roma e mi pare qualche altra destinazione commerciale opportuna.

Oggi mi ritrovo a parlare di Gino Lisa, e ,lo faccio con grande dispiacere. Non sarà intestato ad Italo Balbo, e neppure all’On. Vittorio Salvatori, (dovrebbe essere più opportuno di ogni altro nome) neppure ad eroi della prima e seconda guerra mondiale che pilotavano bombardieri. L’ex aeroporto militare “Gino Lisa” in via Ascoli, si prepara a perdere l’onore che per oltre un secolo lo ha contraddistinto nel mondo. Nel 2017 Fiorello La Guardia, veniva proprio in quell’aeroporto per prendere lezioni di volo, dai piloti italiani, i più audaci e preparati al mondo, nella terra di Federico II, e in cui Mussolini ne fece feudo strategico militare con l’industria bellica segreta, che da qualche anno è venuta fuori, grazie ad una interrogazione parlamentare che ha spiegato perchè Foggia, fu l’unica città in Italia ad essere avacuata totalmente trasferendo anche la Prefettura in quel di Bovino. La scorta di armamenti chimici prodotti in loco, e pronti per essere utilizzati con gli aeroplani Pomilio, un nome che a Foggia ha fatto la storia, e comunque sconosciuto agli “storici” di Foggia e agli scrivani che nell’ultimi 70 anni hanno raccontanto una favola, più che la storia vera, che è tutta da riscrivere: la seconda guerra mondiale è stata vinta e persa in quel di Foggia.

Il ko tecnico mettendo in ginocchio l’industria bellica segreta in Foggia, ha decretato la fine dell’Italia e della Germania. Oggi si vuol cancellare un nome scomodo, Gino Lisa, che fa ricordare che l’area dove oggi sorge, il Gino Lisa civile, era zona militare fino al Tiro a Segno e oltre fino alla tangenziale, un aeroporto strategico, insieme a quello di Borgo Mezzanone, e altri sparsi in segreto sul territorio di Capitanata. Oggi si tenta l’ultimo secondo, per il depistaggio storico, per cancellare il suo passato glorioso di aeroporto del Re e conseguenti ripercussioni storico politiche.

Mettere il nome del famoso Principe della Risata, Antonio de Curtis, non è proprio quello che merita Foggia e una ex struttura militare: si dovrebbero fare statue per ricordare il posto una a Fiorello La Guardia, Italo Balbo (la sua traversata è ancora oggi inimitabile considerato l’aereo che cavalcava) Maria Josè, Badoglio, Mussolini, la famiglia Pomilio hanno solcato con i loro piedi questi luoghi, per questa causa furono bagnati di sangue di operatori, che in tempo reale dopo i bombardamenti, erano intenti a ricostruire in tempo reale, binari e strutture ad uso bellico, tra cui anche alcuni foggiani. L’elenco con nomi e cognomi e origine dei martiri non è stato mai reso pubblico. Ma di parenti foggiani morti nei bombardamenti sono proprio pochi rispetto a 22mila vittime. Questo è un dato di fatto. L’aeroporto Gino Lisa subi anche bombardamenti, ma anche questo dato ai storici professionisti di Foggia, sfugge questo dato. Ai ragazzi della scuola bisogna fare questa prefazione prima di districarsi a dare un nome non opportuno ad un ex areoporto di guerra che ha fatto la storia d’Italia nel mondo.

La cellulosa prodotta dalle Cartiere e la relazione con gli esplosivi

• La nitrocellulosa è un estere nitrico della cellulosa, composto chimico altrimenti detto fulmicotone, per le sue proprietà infiammabili-esplosive, ancor prima dell’invenzione della dinamite

• Umberto Pomilio tra il 1920 e il 1930 Creò impianti di fabbricazione della cellulosa che seguivano il suo procedimento a Chieti, a Foggia e in Argentina (Rosario di Santa Fè).

• da un rapporto dell’ASL 2006, Foggia è prima in Italia, per tumori al colon e all’ano. Per colpa dell’industria chimica abbandonata, che nel sottosuolo conserva una bomba ecologica mortale. Tutta la periferia di Foggia, è un cimitero industriale e di edifici storici importanti…

LA FAMIGLIA POMILIO e Caproni a Foggia TRA AEREI DA BOMBARDAMENTO E FABBRICHE PER LA MATERIA PRIMA PER GLI AGGRESSIVI CHIMICI SEGRETI ED ILLEGALI

• La pubblicità aeronautica dell’ing. Pomilio – del febbraio 1917 – su supplementi cartografici relative al fronte italo-austriaco. Invio anche la copertina del fascicolo, che è da ritenersi alquanto raro trattandosi di supplemento a pagamento

• La Società Anonima per Costruzioni Aeronautiche Ing. Ottorino Pomilio & C, citata anche come Fabbrica Aeroplani Ing. O. Pomilio o semplicemente Pomilio, fu un’azienda aeronautica italiana fondata dall’ingegnere Ottorino Pomilio negli anni dieci del XX secolo ed attiva nella produzione di biplani ad uso bellico utilizzati durante la prima guerra mondiale. Le serie di velivoli Pomilio (PC, PD, PE e PY) furono ricognitori biposto. Quando vennero introdotte per la prima volta, nella primavera del 1917, i velivoli risultarono più veloci di altre macchine per la maggior parte del tempo in cui rimasero in servizio, benché problemi di instabilità suggerirono l’introduzione di successive varianti per la loro risoluzione. Con la realizzazione della variante finale, i fratelli Pomilio decisero di emigrare negli Stati Uniti d’America e cedettero alla Ansaldo il loro opificio che alla fine del 1918 divenne il “Cantiere Aeronautico n.5” dell’azienda genovese. La decisione di trasferirsi negli USA era stata presa dai fratelli Ottorino ed Ernesto Pomilio in seguito all’enorme quanto imprevista fama ottenuta oltreoceano. Alcuni loro aerei, infatti, avevano partecipato alla campagna di sensibilizzazione per l’arruolamento volontario, tenuta in terra americana da reparti delle Forze alleate, con varie parate e dimostrazioni di tipo militare-sportivo. In una di queste esibizioni, svolta dall’Aviazione italiana nell’ottobre 1917, alcuni piloti su aerei della Polilio effettuarono una serie di acrobazie nei cieli di Langley entusiasmando una folla numerosissima e, a coronamento del successo, il sergente pilota Attilio Baldioli compì il volo diretto Langley – New York, sulla distanza di 540 km in meno di tre ore, conseguendo una media oraria di 190,400 km/h. La prova, effettuata con un prototipo del ricognitore tipo “PE”, venne seguita dal capitano L.B. Lent del Signal Corps, salito a bordo in qualità di ufficiale osservatore. L’equipaggio era atteso nel campo d’atterraggio dalle massime autorità militari e i giornali statunitensi diedero un eccezionale risalto all’impresa, così conferendo alla Pomilio grandi notorietà e prestigio tecnico in terra americana. [1][2]

• Ottorino Pomilio (Chieti, 8 ottobre 1887 – Roma, 3 gennaio 1957) è stato un ingegnere aeronautico ed imprenditore italiano, fondatore, nel 1916-17, dell’omonima azienda Fabbrica Aeroplani Ing. O. Pomilio attiva nel ramo dell’aeronautica militare. Ottorino Pomilio nacque a Chieti, l’8 ottobre 1887. Dopo i primi studi si laureò in ingegneria a Napoli nel 1911. Fu attratto dagli inizi dell’aeronautica e frequentò la Scuola Superiore di aeronautica di Parigi dove si laureò ingegnere di costruzioni aeronautiche. Fu pilota esperto compiendo raid e conseguendo primati. Nel 1913 stabilì il primato italiano di altezza con il co-pilota Pettazzi.[1] Tenente del Regio Esercito, nel maggio del 1916 in pieno svolgimento della prima guerra mondiale fondò e diresse a Torino la “Società Anonima per Costruzioni Aeronautiche ing. Ottorino Pomilio & C.”, una delle prime aziende aeronautiche italiane e tra le più importanti dell’epoca pioneristica (passata poi alla FIAT). L’Esercito gli assegna un importante collaboratore, abruzzese come lui, l’allora tenente di complemento Corradino D’Ascanio, un altro importante pioniere italiano della aviazione. D’Ascanio collabora alla progettazione di aerei da caccia e bombardamento che poi fronteggiarono l’aviazione austriaca dopo la disfatta di Caporetto e gli cede il brevetto n.32500 del 30 giugno 1916 del “clinometro universale automatico per aeroplani”, un precursore della strumentazione aeronautica necessaria per conoscere l’angolo di beccheggio e di rollio di un aereo.[2] Diventato ormai una delle autorità mondiali nel campo della aeronautica, nel 1918 venne invitato dal governo statunitense per contribuire al proprio programma aeronautico.[3] Fondò, insieme con i fratelli Ernesto e Alessandro, a Indianapolis (Indiana) la Pomilio Brothers Corporation per la produzione di caccia e bombardieri. Nel 1919 scrisse un trattato sulla progettazione e costruzione di velivoli. Successivamente si dedicò con il fratello Umberto alla produzione di cellulosa con processo al cloro applicato ai vegetali (“metodo Pomilio”) costruendo dal 1935 impianti in Italia (Foggia, Chieti, Mantova, Cuneo, Capua) e all’estero. Morì a Roma il 3 gennaio 1957.

gli aerei prodotti da Pomilio (non sono tanto pubblicizzati ma un secolo fa al contrario)

Pomilio BVL-12

Pomilio FVL-8

Pomilio PC

Pomilio PD

Pomilio PE

Pomilio PY

Pomilio Gamma

Savoia-Pomilio SP.1

Savoia-Pomilio SP.2

Savoia-Pomilio SP.3

Savoia-Pomilio SP.4

Luigi “Gino” Lisa (Torino, 19 agosto 1896 – Monte Summano (Piovene Rocchette – VI), 15 novembre 1917) è stato un aviatore e ufficiale italiano. Gino Lisa nacque a Torino il 19 agosto del 1896, da una famiglia di origini arignanesi. Dopo aver conseguito il titolo di studio all’istituto “Lagrange”, intraprese lo studio delle lingue, nella prospettiva di seguire le orme paterne nel campo del commercio. Alla vigilia della Grande Guerra, sulla giovane personalità di Gino Lisa fecero presa le parole di Gabriele D’Annunzio, forte sostenitore dell’interventismo italiano nel conflitto bellico. Fu quindi naturale che all’entrata in guerra dell’Italia, lui che si dichiarava interventista, si arruolasse. Lo fece nel Battaglione Volontario Aviatori Civili, appena costituito dall’onorevole Carlo Montù. Venne trasferito alla scuola volo dell’Esercito, dove venne addestrato a pilotare i bombardieri Caproni e dove venne nominato sottotenente. Dopo avere conseguito il brevetto di pilota aviatore militare nel febbraio del 1916, viene assegnato prima all’8ª Squadriglia e successivamente all’Arma del Genio nel 14º gruppo aeroplani 2ª Squadriglia Caproni. Dal 25 settembre 1917 decolla da Taliedo con il Maggiore Armando Armani come comandante del Distaccamento A.R. su Caproni Ca.33 diretto a Gioia del Colle facendo scalo a Centocelle. Ai suoi ordini vi erano la squadriglie 1^ Bis (comandata da Gabriele D’Annunzio) e la 15^ Bis con 14 Ca.450 hp che alle 23.00 del 4 ottobre decollano per bombardare il porto di Cattaro. Oltre a Maurizio Pagliano, Luigi Gori, Ivo Oliveti, Casimiro Buttini, Mariano D’Ayala Godoy ed Andrea Bafile alla rischiosa impresa vi prese parte anche il corrispondente di guerra del Corriere della Sera Guelfo Civinini.[2] Destinato a prestare servizio in Trentino-Alto Adige, sostenne numerosi duelli aerei sopra i cieli del Carso e dell’Istria. Il 15 novembre 1917, nel corso della sua 59ª missione di guerra, il bombardamento di Caldonazzo, l’apparecchio del sottotenente Gino Lisa, senza scorta, venne inseguito sopra il Monte Cengio da 3 Albatros D.III degli assi Julius Arigi, Josef Kiss e Josef von Maier e, gravemente danneggiato, si schiantò sul Monte Summano in Val d’Astico. Nel corso delle manovre per tentare di sfuggire ai caccia, il mitragliere fu sbalzato dal velivolo (secondo alcuni essendo già colpito a morte) e precipitò nel fondo valle a circa 2 Km. dal luogo dell’impatto dell’aereo). A lui era stato intitolato l’ex-aeroporto di Torino-Mirafiori (dismesso nel 1947); attualmente gli sono dedicati l’aeroporto di Foggia, una via nel quartiere Borgata Vittoria a Torino, la scuola elementare, ed una via del paese di Arignano, luogo natio dei genitori. Il simbolo distintivo che portava Gino Lisa sulla carlinga del suo apparecchio era un “Asso di fiori”.

Il Gino Lisa cambierà nome e avrà un logo ideato dagli studenti. L'iniziativa in vista della prossima apertura dell'aeroporto foggiano

Di Redazione 22 Ottobre 2020

Per rilanciare l'immagine dello scalo, ecco il progetto del Comitato Vola Gino Lisa che coinvolge le scuole del territorio

da: https://www.statoquotidiano.it/30/10/2020/foggia-pista-gino-lisa-quasi-pronta-comitato-cambiare-intitolazione-aeroporto/815615/

Foggia, 30/10/2020 – (retegargano) Cambiare intitolazione all’aeroporto di Foggia, un’idea che stuzzica da quando il re¬sponsabile unico dei lavori di ampliamento pista dello scalo, Donato D’Auria, l’ha lanciata qualche tempo fa. Gino Lisa, pilota torinese interventista, pe¬rito in battaglia nel 1917 durante la prima guerra mondiale, forse non sapeva nemmeno dove fosse l’aeroporto foggiano quando con il suo aereo fu inseguito e bombardato da una muta di pi¬loti austriaci sui monti di Caldonazzo, in Trentino. «La sua storia certamente emo¬zionò le autorità militari dell’epoca, ma il vero motivo per cui lo scalo foggiano prese que¬sta denominazione – racconta lo storic ed esperto militare Gigi Iacomino – sta nel fatto che all’epoca intitolazioni di questo tipo erano riservate agli eroi di guerra. Fu così che alla memoria di Gino Lisa finì in dote l’aeroporto militare foggiano». Con lo scalo foggiano prossimo alla riapertura con la pista più lunga (potrebbe essere pronto a gennaio, Covid permettendo) il comitato Vola Gino Lisa lancia un concorso di idee tra gli studenti delle scuole fog¬giane per individuare altra de¬nominazione allo scalo che così fin dal nome potrebbe avviarsi (si spera) a nuova vita.(retegargano)

Foggia, ennesimo ordigno bellico trovato nel cantiere del ‘Gino Lisa’: scatta la bonifica

Al via l’attività di bonifica degli ordigni bellici, vere e proprie bombe inesplose e ‘pronte’ a farlo in qualunque momento. Aeroporti di Puglia garantisce nessun rallentamento sul cronoprogramma dei lavori

FoggiaToday 05 febbraio 2020 15:13 Nel rispetto del cronoprogramma dei lavori tali ritrovamenti vedono un contributo diretto del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli dell’Esercito Italiano e di tutte le Forze dell’Ordine che, in queste fasi delicatissime dei lavori, stanno operando e sorvegliando perché tutto proceda per il meglio senza alcun rischio per lavoratori e comunità foggiana. Tra l’altro non è da trascurare il fatto che siamo in presenza di ordigni inesplosi e ‘pronti’ a esplodere e per questo molto pericolosi.

Nel cantiere del ‘Gino Lisa’ spunta una bomba

L’attività di BOB (Bonifica Ordigni Bellici), effettuata da Aeroporti di Puglia in collaborazione con Esercito e Forze dell’Ordine, sta interessando anche un plesso strategico in ambito aeroportuale al quale viene annessa grande importanza in funzione del successivo sviluppo dell’aeroporto. E’ bene ricordare che lo sviluppo dell’aeroporto ‘Gino Lisa’, il cui rilancio è al centro dell’agenda della Regione Puglia e di Aeroporti di Puglia, rientra tra le azioni previste dal Piano Strategico di AdP, che riconosce grande importanza alla qualità delle infrastrutture. Nel caso specifico di Foggia, ne riveste ruolo fondamentale sia per le funzioni di Protezione Civile di respiro internazionale, sia per lo sviluppo di futuri collegamenti aerei. Pur impegnata nella conclusione dell’intervento di prolungamento della pista di volo, Aeroporti di Puglia, come per altro già ribadito in ogni sede, conferma la propria disponibilità ad accogliere contributi di idee e sollecitazioni, purché funzionali allo sviluppo di un’infrastruttura strategica per la crescita della comunità e del territorio foggiano, soprattutto in considerazione del ruolo fondamentale della Capitanata per la Puglia.

Allungamento pista aeroporto “Gino Lisa”, il commento del sindaco di Foggia, Franco Landella “Positivo il rilascio del nullaosta da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ora tocca alla Regione Puglia aprire i cantieri ed avviare rapidamente i lavori. L’Amministrazione comunale, come accaduto sino ad oggi, pronta a vigilare circa il rispetto degli impegni”

Allungamento pista aeroporto “Gino Lisa”, il commento del sindaco di Foggi Data: 05/03/19 11:07

“Il rilascio del nullaosta per i lavori di allungamento della pista dell’aeroporto ‘Gino Lisa’ da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è una notizia positiva, che chiude settimane di polemiche ed un lungo rimpallo di responsabilità. Come ho avuto modo di dire nel recentissimo passato, più che il ‘gioco del cerino’ ai foggiani e alla comunità della Capitanata interessavano ed interessano risposte concrete. Perché questa terra, soprattutto in relazione al tema strategico della mobilità, ha bisogno di fatti e non di parole.

Questa firma permette quindi di proiettare la prospettiva dell’allungamento della pista in una dimensione operativa e non solo di programmazione. Ed è particolarmente importante che adesso la Regione Puglia acceleri i tempi per l’apertura dei cantieri ed il materiale inizio dei lavori. Non c’è più nulla da attendere e sarebbe gravissimo rallentare ulteriormente la realizzazione di un intervento decisivo per restituire piena operatività e funzionalità al nostro scalo aeroportuale.

Il passato, purtroppo, ci ha insegnato che circa il futuro del ‘Gino Lisa’ ad ogni novità virtuosa è stato necessario affiancare una serrata attività di vigilanza, che il Comune di Foggia è pronto ad esercitare e ad assicurare anche in questa occasione. Abbiamo ancora memoria delle procedure presentate a Bruxelles e più volte ritirate dalla Regione Puglia; della lunghissima interlocuzione con la Commissione Europea sugli aiuti di Stato; della carenza documentale della Regione Puglia relativa alla Valutazione di Impatto di Impatto Ambientale, che soltanto grazie all’impegno diretto dell’Amministrazione comunale la Commissione del Ministero dell’Ambiente rilasciò, dopo mesi e mesi in cui questa vicenda era quasi avvolta dal mistero; del ricorso presentato dal Comune di Foggia, in collaborazione con il Comitato ‘Vola Gino Lisa’, attraverso cui il TAR Puglia dispose l’annullamento dell’archiviazione del procedimento di approvazione del progetto di allungamento della pista da parte del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche.

Insomma, i precedenti ci inducono a salutare con favore il rilascio del nullaosta, mantenendo tuttavia altissima la nostra attenzione rispetto a ciò che da questo momento sarà messo in moto. Da oltre dieci anni, infatti, la nostra comunità aspetta l’allungamento della pista. L’appello che rivolgo al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e agli assessori regionali Raffaele Piemontese e Leonardo Di Gioia, è dunque quello di seguire in modo preciso e scrupoloso questo dossier, assicurando un rapidissimo avvio dei lavori. Da questo momento ogni nuovo ritardo sarebbe del tutto incomprensibile”. Ufficio Comunicazione – Staff del Sindaco

Assurdo: ancora per poco l’elisoccorso. E’ solo un progetto sperimentale. L’aeroporto foggiano è il più scassato d’Italia. di Dino Alice

Foggia. In Italia ce l’hanno tutti l’elicottero-sala operatoria (nella foto). Nella provincia di Foggia, è arrivato dopo mezzo secolo dalla fine della seconda guerra mondiale! Ma i mezzi per trasportarlo (nella foto) pare che facciano parte proprio dei mezzi adoperati 60 anni fa. Un progetto sperimentale ci tengono ad avvisare, come per giustificare il fallimento del progetto che forse è già nell’aria. Ma lo scalo foggiano, che stenta a decollare, ma a collezionare insuccessi, fallimenti e flop di vari voli destinati a Roma e Milano, versa in una situazione davvero pietosa, e che mette a rischio anche la vita umana, e la sicurezza di chi lavora nell’ambito della struttura aeroportuale. Il fatto è gravissimo, e il caso emblematico è l’unico in tutta la nazione. I mezzi di trasporto all’interno dell’aeroporto che si chiama Gino Lisa, sono dei rottami, (nella foto) a stento si accendono, i freni ci assicura un pilota funzionano, ma i fanali no. Infatti come si vede nelle foto che vi mostriamo in esclusiva i fanali di tutti i mezzi presenti vicino l’angar dove, il dottor Troiano, direttore Asl ha voluto osannare l’elicottero da soccorso (nella foto) lo stesso mezzo viene trasportato da un altro mezzo di colore giallo (nella foto – ingrandire particolare dei fanali rotti) che ha tutta la fanaleria rotta. Una situazione che mal di addice alla sicurezza personale e di trasporto in uno scalo che certo non è del sud Africa. Ma è pur vero che il vantaggio dello scalo foggiano è quello di stare al nord dell’Africa, e al sud dell’Europa…per cui…non per questo ci chiamano terroni. Poi passeggiando qua è la liberamente nell’aeroporto, senza che nessuno ha controllato se tra i giornalisti, c’era qualche kamikaze, e con il metal detector che suonava a più non posso…e tra battute del tipo, lasciate la pistola nell’area d’aspetto…ci imbattiamo nel mezzo antincendio, dell’aeroporto un pick up bianco (nella foto – ingrandire particolare dei fanali rotti) anche questo con tutta la fanaleria rotta…Ed allora abbiamo capito che si tratta di una situazione non isolata, ma di degrado dei mezzi che non vengono sottoposti alla manutenzione ordinaria come la legge prevede. Poi abbiamo domandato in giro e siccome in cassa ci sono solo 80mila euro…gli unici mezzi che l’aeroporto Gina Lisa si può permettere sono quelli destinati allo scasso: costano di meno…anche senza fanali. Poi ci sono i gradini all’ingresso del Gino Lisa… che sono una vera vergogna…ma questo è il male minore…

Nelle foto-denuncia i mezzi con la fanaleria distrutta vengono utilizzati per trasportare il nuovissimo elicottero per soccorrere i bagnati affannati sul Gargano.

