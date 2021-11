Concorso Università Foggia: a insegnare ginecologia finisce una genetista

Foggia, 10/11/2021 – (ilfattoquotidiano) Un posto da professore di ruolo in legge per il figlio del decano di Giurisprudenza in pensione, che dall’università riceve incarichi di difesa e non solo per sé ma anche per l’altro figlio. Un altro bandito in ginecologia ma assegnato a una genetista, dall’esperienza clinica dubbia ma moglie del direttore di un dipartimento gemello. Per il rettore dell’Università di Foggia non c’è nulla di strano, solo la corretta e fisiologica selezione del personale docente orientata agli obiettivi dell’ateneo. Per altri professori, due forti indizi di un certo traffico di insegnamenti in favore degli amici. Ha fatto un certo scalpore quello del figlio dell’ex decano di Giurisprudenza Follieri.

Ad aprile UniFg aveva bandito una procedura selettiva, mediante chiamata, per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia in Diritto privato. A luglio il quotidiano locale l’Attacco aveva raccolto indiscrezioni e pronostici che indicavano come vincitore designato Luigi Follieri, titolare di un posto da ricercatore in quel di Brescia e figlio di Enrico Follieri, fedelissimo dell’ex rettore Maurizio Ricci. Il 12 ottobre quello attuale, Pierpaolo Limone, ha approvato gli atti della procedura che è culminata, anche grazie alla rinuncia dell’unica candidata alternativa, con la designazione di Follieri Jr. I pronostici, va detto, andavano abbastanza sul sicuro: già nel 2017 il ritorno a casa era stato tentato come “scambio” tra docenti, saltò poi all’ultimo proprio per i sospetti di favoritismo avanzati sulla stampa.

Sospetti alimentati anche dal forte ascendente dei Follieri sull’ateneo dauno: Enrico Follieri, anche dopo la quiescenza come docente, riceve spesso il compito di difendere l’ateneo in giudizio, con mandato conferito allo stesso Enrico o all’altro suo figlio, Francesco. A ottobre Follieri jr ha vinto la selezione e si è trasferito a Foggia. Per il rettore Limone però è tutto regolare: “In quanto ‘selettiva’, la procedura concorsuale è stata aperta a tutti i potenziali interessati a livello nazionale o estero. (ilfattoquotidiano)