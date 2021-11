Ferruccio Castronuovo: Un regista e un autore con la Puglia nel cuore

è un pugliese DOC, nato a Bari, padre di Altamura, madre di Vico del Gargano. A 2 anni in Africa, zona di Harrar, per la Puglia D’Etiopia. Nel ‘40 il precipitoso ritorno a Roma per lo scoppio della guerra. Dopo molti anni di vita con la famiglia a Roma, nel ’60 si è avvicinato al cinema attraverso il disegno satirico ed i cartoni animati, realizzati anche con un altro pugliese:. Dotato di particolare ironia e sempre attento alla musica popolare della sua terra, ha partecipato alla nascita del “” di Roma ed ha lavorato anche nei più noti Cabaret di Parigi, Bruxelles e Barcellona. Dal cartone animato alla pubblicità il passo è stato facile. Poi l’occasione che cambia la vita: con una 16mm realizza uno scoop storico, filmando nel ’68, a Roma, gli scontri tra studenti e polizia a Valle Giulia. Subito dopo altro momento importante di documentazione, a Parigi ,con “Il maggio francese”. Da queste esperienze nascono importanti rapporti con il mondo del cinema: lavora come operatore con. Diventa aiuto regista di, dei, di, di. Su segnalazione di, la Rai lo invita a seguire un seminario per nuovi autori dello spettacolo leggero. Entra così anche nel mondo della televisione e nel ’72 realizza il suo primo film come autore e regista: “”, conAncora in televisione realizza le gags filmate di programmi come “”,con, “Tante scuse”. Il lavoro di regia televisiva continuerà poi con “” cone con 7 comiche realizzate per “”. Per il cinema arriva il momento più importante: nel ’75 viene chiamato daa realizzare un back stage sul set del “”. Fellini apprezza molto il lavoro di Castronuovo e gli affida l’esclusiva sulla sua immagine per altri 12 anni. Nasce un particolare rapporto di collaborazione con il grande regista riminese. Infatti Castronuovo segue, filmandola, tutta la lavorazione de “”, de “”, di “”. Fellini gli dà anche l’incarico di pensare ad un filmato per ricordare, scomparso nel 1976. Anchelo chiama a seguire ed a filmare il back stage del suo film “”. Per la televisione Castronuovo ha realizzato più di 100 puntate del programma “” conNel 1984 ha diretto un film interamente girato in Puglia “” (figurando poi solo come supervisore) che ha vinto il premio opera prima al festival del Cinema di Venezia del 1985. Ha anche lavorato come attore in vari film e telefilm tra i quali “” di Fellini e “” dicon dei ruoli abbastanza importanti. Ultimo film nel ’96, “”, un’operazione di carattere evidentemente commerciale voluta dalla Dania Film, nei passaggi televisivi ha raggiunto ascolti molto alti. Come autore Castronuovo ha scritto molte sceneggiature tra le quali 7 puntate de “” per la regia di. La RAI gli ha poi dato l’incarico di seguire tutta la realizzazione delle riprese come CONSULENTE STORICO. Ha scelto per le musicheche ha scritto un pezzo ormai famoso come “”. Autore anche dei testi di molti programmi televisivi come “” e “”””Per RAI 3. Ha realizzato alcuni documentari sulle tradizioni popolari della Puglia che hanno vinto premi nei vari concorsi nazionali. Dedica parte del suo tempo anche all’insegnamento in varie scuole di cinema ed in alcuni Licei della Capitanata. Ha collaborato conper alcune edizioni del. Tra i lavori piu’ recenti “” documentario autobiografico di 48’ Invitato al( festival del cinema di Bari) e la partecipazione come attore ad un film francese dal titolo “” (nella parte di un vecchio marinaio che parla con le balene). Castronuovo, ritornato da poco a vivere nel Gargano, si sta dedicando alla realizzazione di videoclip musicali e di video promozionali ( nel ’87 e’ stato invitato alcon un film dal titolo “” sui gruppi rock italiani di quel periodo).